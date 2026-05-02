Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise

Il nuovo taglio delle accise, in vigore da ieri, porta avanti l'intervento del governo che mira ad alleggerire il peso sulle spalle dei cittadini. La misura ha di fatto prorogato la sforbiciata di 20 centesimi (24,4 con l'Iva) operata lo scorso 19 marzo, mentre lo sconto sulla benzina è sceso a 5 centesimi (6,1 con l'Iva). Come si legge nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questo nuovo taglio sarà effettivo fino al 10 maggio, una finestra temporale più breve rispetto alla scadenza del 21 maggio ipotizzata inizialmente. Il governo ha infatti avuto a disposizione risorse limitate per questa proroga: estendere lo sconto per ulteriori giorni avrebbe richiesto uno sforzo economico maggiore.

La prima cosa che salta all'occhio e che ad avere un taglio maggiore è stato il diesel, ossia il carburante maggiormente utilizzato nel settore degli autotrasporti (e quello che ha subito maggiormente gli effetti degli aumenti dell'ultimo periodo). In sostanza, vista la situazione critica, l'esecutivo ha cercato di tutelare i trasporti, cosa che in ogni caso influisce anche sui cittadini. Volendo però dare un segnale anche agli automobilisti, è stato incluso anche un piccolo sconto sulla benzina. Pare comunque che arriverà presto un nuovo provvedimenti con ulteriori misure per l'autotrasporto.

Ad oggi, con questo nuovo taglio, il prezzo medio del carburante in modalità self service è il seguente: 1,817 euro al litro per la benzina e 2,048 euro al litro per il gasolio su rete stradale nazionale. In autostrada, invece, i prezzi sono 1,858 euro al litro per la benzina e 2,115 euro al litro per il gasolio. Il Codacons continua a esprimere preoccupazione per il costante aumento dei prezzi. Secondo l'associazione, "la riduzione dello sconto sulle accise per la benzina decisa oggi dal governo costerà complessivamente agli italiani 92 milioni di euro solo a titolo di maggiori accise".

"C'è una sproporzione importante fra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri. "Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 centesimi al litro), e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante".

Chiaramente sono interventi mirati a tamponare la situazione in vista di quelli che saranno gli sviluppi dal punto di vista geopolitico. "Poi si vedrà, in base a come evolverà la situazione internazionale", ha aggiunto la premier.