Caro-spiagge 2024, rincari sugli ombrelloni. Quali sono i prezzi

Andare al mare, nell'estate 2024, costerà di più rispetto a quella precedente: è quanto emerso da un'indagine di Altroconsumo che da nord a sud del nostro Paese ha preso in esame le tariffe di oltre 200 stabilimenti balnerari in 10 città. Pur con le dovute differenze in base alla località, i rincari medi sono pari al 4% con un spesa settimanale non inferiore a 226 euro per il noleggio di ombrelloni e lettini.

Quali sono i costi

In rigoroso ordine alfabetico, sono stati valutati i prezzi di Alassio, Alghero, Anzio, Gallipoli, Lignano, Palinuro, Rimini, Senigallia, Taormina (con la confinante Giardini Naxos) e Viareggio. La più costosa tra queste è Alassio, in provincia di Savona, con 340 euro a settimana in una postazione tra prima e quarta fila tra il 4 e 10 agosto, ossia in uno dei periodi dell'anno di maggior affollamento e con milioni di italiani in ferie. Dal punto di vista delle cifre, la più economia è stata Senigallia con 150 euro di spesa media settimanale per le stesse condizioni appena elencate. A parte Lignano e il duo Taormina-Giardini Naxos che hanno mantenuto i prezzi del 2023, ovunque si sono registrati rincari che hanno toccato punte dell'8% proprio a Senigallia (comunque la più economica), +5% a Viareggio, +4% a Rimini.

Una tendenza al rialzo

I costi scendono, ovviamente, man mano che ci si allontana dalla spiaggia e dalla fila quinta in giù: i prezzi sopra menzionati tengono conto di postazioni che comprendono un ombrellone e due lettini. Per quanto riguarda gli aumenti, il +3% si registra ad Alassio, Anzio e Palinuro, +2% ad Alghero e Gallipoli. Questi aumenti, anche se possono sembrare "piccoli", si sommano a quanto avvenuto negli anni scorsi con una media del +5% nel 2023 e addirittura il +10% nel 2022. Chi vuole risparmiare può scegliere l'area dell'Alto Adriatico che, mediamente, è più economica rispetto ad altre dal momento che per una prima fila, a Lignano e Rimini, si viaggia tra 164 e 165 euro per una settimana.

La denuncia di Altroconsumo

Non a caso, l'indagine dell'associazione è stata intitolata "Spiagge salate" e gli esperti ne spiegano i motivi denunciando ai consumatori questa situazione mettendo in evidenza " nuovi rincari, che aggiunti a quelli degli anni precedenti portano i prezzi a livelli tali da rendere il soggiorno al mare un lusso che non tutti possono permettersi".

l’annosa questione delle concessioni balneari che da anni vengono rinnovate automaticamente per lunghi periodi impedendo nei fatti una reale concorrenza, con tutti i benefici che potrebbe comportare anche per le tasche dei consumatori"

Per spiegare gli aumenti medi del 4%, Altroconsumo spiega che alla base ci sarebbe "