Carta d'identità, milioni di documenti non saranno più validi: ecco da quando

Non farà più testo la data di scadenza riportata nero su bianco, per cui chiunque sia tuttora in possesso di una carta d'identità cartacea dovrà obbligatoriamente sostituirla entro e non oltre il prossimo 3 agosto 2026 qualora da quella data in poi necessiti di un documento valido per l'espatrio.

Alla base di questo drastico sviluppo c'è una decisione dell'UE, che darà concreta applicazione al Regolamento Europeo 1157/2019. La carta d'identità tradizionale, infatti, non dispone della Machine Readable Zone (MRZ), una zona di testo standardizzata formata da tre righe e progettata per essere letta da sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR): grazie ad essa i dispositivi acquisiscono automaticamente le informazioni sul titolare, come nome, numero del documento, data di nascita e scadenza.

La normativa comunitaria imporrà quindi a tutti nuovi standard di controllo e sicurezza, tra cui per l'appunto la lettura ottica dei dati che le carte tradizionali non possono garantire. C'è ancora un anno di tempo per adeguarsi, ma il cambiamento potrà essere fatto in qualunque momento senza attendere la deadline.

Anche se non esiste un sistema per risalire con precisione al numero di carte d'identità tradizionali in circolazione, secondo una stima di Dday al 3 agosto 2026 potrebbero esserci ancora almeno 5 milioni di documenti del genere, pari all'8% circa degli italiani. Dal momento che tutti i comuni italiani sono abilitati a rilasciare la CIE dal 2019, visto l'avvicinarsi della scadenza, tanti stanno già iniziando ad avvisare i cittadini per evitare che possano crearsi dei sovraffollamenti negli uffici Anagrafe il prossimo anno.

Come detto per la sostituzione della carta ci si può muovere in qualunque momento. Per poterla ottenere è sufficiente dotarsi di una fototessera recente che risulti conforme alle norme Icao, del vecchio documento di identità (sostituito, in caso di furto o di smarrimento, dalla denuncia presentata alle forze dell'ordine e da un altro documento di riconoscimento valido), del codice fiscale o della tessera sanitaria. Qualora occorra un documento valido per l'espatrio a minorenni, è necessaria la presenza del ragazzo e di ambo i genitori, entrambi muniti di documento di riconosciento in corso di validità.

Bisognerà quindi prenotare un appuntamento presso l'del proprio comune e pazientare al massimo 6 giorni per avere la proprio nuova carta d'identità direttamente a casa o presso gli uffici comunali: l'operazione costa complessivamente 22 euro.