Carte della cultura e merito 2024, cosa sono e come ottenerle

Due buoni cumulabili dal valore di 500 euro, da utilizzare per l’acquisti di prodotti, beni e servizi che promuovano lo sviluppo della culturale tra i giovani.

Le carte del merito e della cultura che hanno sostituito il precedente Bonus Cultura 18 App , anche per il 2025 saranno richiedibili. Si tratta di due buoni da 500 euro di cui il primo rivolto a chi si è diplomato con il massimo dei voti, il secondo legato al reddito.

Vediamo un po’ meglio di cosa si tratta.

Chi può richiederle e come

La richiesta della carta della cultura e della carta del merito potrà essere effettuata, a partire dal 31 gennaio 2025, da coloro i quali siano nati nel 2006 e abbiano compiuto 18 anni nel corso del 2024.

Come scritto sopra, il primo bonus è legato al reddito ed è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, di permesso di soggiorno in corso di validità, qualora abbiano un reddito Isee inferiore ai 35mila euro. La seconda card, invece, è rivolta solo ai giovani che si siano diplomati con il massimo dei voti (100/100) non oltre il compimento di 19 anni di età.

Per ottenere le due carte occorre effettuare la richiesta sulla piattaforma dedicata:

tra il 31 gennaio e il 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento dei 18 anni;

tra il 31 gennaio e il 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma di scuola.

Come utilizzarle

I due bonus sono cumulabili, dando diritto, quindi, ad un totale di mille euro che possono essere utilizzati entro l’anno successivo a quello del compimento della maggiore età.

I voucher sono nominativi e possono essere spesi ed utilizzati esclusivamente dal richiedente per l'acquisto di:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

libri e abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva;

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

corsi di musica, di teatro, danza, lingua straniera.

Non possono essere acquistati, invece, videogiochi o anche i video-corsi che non abbiano le finalità

scritte sopra, nonché gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Le Carte saranno utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati