Caselli autostradali, ecco cosa non fare mai per evitare problemi e rallentamenti

L'arrivo del periodo più "caldo" dell'estate, non tanto dal punto di vista climatico quanto per ciò che concerne il traffico che si verrà a generare lungo le principali arterie autostradali, sarà sempre caratterizzato da code e pesanti rallentamenti alla circolazione dovuti al gran numero di vacanzieri in movimento: un comportamento corretto e virtuoso ai caselli, per quanto il congestionamento non dipenda esclusivamente da questo, può aiutare senza dubbio a rendere più rapide le fasi di pagamento e a velocizzare il passaggio.

Con qualche piccola accortezza, quindi, è possibile evitare problemi e contribuire ad agevolare lo smaltimento della coda: basta evitare certi comportamenti e farsi trovare pronti. Uno dei primi suggerimenti è quello di avere a disposizione banconote di piccolo taglio o monete per il pedaggio: spesso gli apparecchi elettronici non dispongono di resto sufficiente per coprire più pagamenti con banconote di grosso taglio, per cui da ciò si possono generare dei rallentamenti. Una volta ottenuto il biglietto d'ingresso è consigliabile conservarlo in un punto ben visibile e facilmente raggiungibile, così da averlo subito a disposizione ed evitare di vedersi addebitare la tariffa massima, quella calcolata dal più lontano punto di ingresso, come avviene sempre in caso di smarrimento.

Di sicuro uno dei metodi per tagliare i tempi di transito è quello di appoggiarsi a servizi di telepedaggio come Telepass, UnipolMove o MooneyGo: anche in questo caso, si può intervenire preventivamente per velocizzare al massimo le operazioni, effettuando un semplice controllo del corretto funzionamento del dispositivo ancor prima di mettersi in coda.

Bisogna sempre mantenere un atteggiamento virtuoso al momento del passaggio ai caselli anche in caso di problemi: qualora, ad esempio, ci fosse un malfunzionamento in una delle corsie riservate al telepedaggio non bisogna mai innestare la retromarcia, dal momento che si potrebbero generare situazioni di pericolo per sé e per gli altri automobilisti. In questi casi è bene invece fermarsi e premere il pulsante rosso sulla colonnina di assistenza, evitando di forzare la sbarra per passare ugualmente oltre.

Inutile, oltre che potenzialmente molto pericoloso, è tentare di passare a scrocco dietro una vettura che ha appena effettuato il pagamento: le videocamere ai caselli sono sempre attive, per cui la targa del responsabile sarebbe immediatamente acquisita dal sistema.

Ultimo suggerimento, in apparenza banale ma di fondamentale importanza per questioni di sicurezza soprattutto in situazioni di grande traffico, è quello di lasciare sempre una certadall'auto che ci precede per evitare tamponamenti, cosa che accade più spesso di quanto ci si possa aspettare.