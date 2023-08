Il biglietto sui treni regionali non si timbra più: adesso c'è il check-in online

Da alcuni giorni i viaggiatori e pendolari dei treni regionali che acquistano un ticket con Trenitalia hanno la possibilità di effettuare il check-in online anche quando si trovano a bordo e non è più obbligatorio, grazie all'avvento del digitale, dover obliterare il proprio biglietto ma basta avere l'app ufficiale e collegarsi a Internet.

Ecco come funziona

Sottolineando che il check-in è sempre e comunque obbligatorio prima di iniziare il viaggio (quindi prima che il treno si metta in movimento), il sito di Trenitalia fa sapere che si può accedere nell’area "I miei viaggi" tramite App, collegarsi con il portale web del sito ooppure aprire il link presente nella mail o nell'sms che si è ricevuto e selezionare "check-in". La funzione di check-in è disponibile dalla mezzanotte del giorno del viaggio " e fino all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto: sul tasto è riportato il messaggio 'fai il Check-in e viaggia '". Dopo averlo effettuato, sul biglietto appare la scritta "validato" che indica l'attivazione effettiva " con una barra dinamica di colore verde che ne attesta la validità" .

Come sfruttare il biglietto

Un'altra funzione positiva per i consumatori è la flessibilità del biglietto: " Fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi di data e ora - fa sapere la compagnia - Il giorno del tuo viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi ora se non fatto il check-in" . Nella sezione Faq del sito si trovano numerose domande, le più comuni, così da poter fornire ai cittadini ogni tipo di informazione ed evitare di ritrovarsi all'ultimo momento senza sapere cosa fare. Ad esempio, il Biglietto Digitale Regionale si può acquistare " fino a 5 minuti prima della partenza programmata del treno ".