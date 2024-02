Superbonus e agevolazioni: le cose da sapere sulla cessione del credito 2024 | La guida

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio portale una guida specifica sulla cessione del credito. Il documento, aggiornato al mese di gennaio 2024, dà le istruzioni necessarie per quanto riguarda la cessione del credito applicata al superbonus, bonus edilizi e altre agevolazioni. Vengono poi analizzate le operazioni di monitoraggio, cessione e accettazione delle somme. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Le novità

All’interno del documento viene specificato che è stata introdotta la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate la non utilizzabilità dei crediti edilizi per diversi motivi rispetto al superamento dei termini. Viene prevista la comunicazione entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento che ha reso i crediti del superbonus non utilizzabili. La funzionalità in questione rende operativo il decreto Omnibus. Inoltre vengono date altre informazioni su come funziona e quando si utilizza la piattaforma della cessione dei crediti.

Le funzionalità

Il documento riepiloga poi le funzionalità messe a disposizione online ovvero il monitoraggio dei crediti, la cessione dei crediti, l’accettazione di crediti/sconti, la gestione dei modelli F24, un’altra rateazione, la riduzione del credito e la lista dei movimenti. Nel manuale vengono date le istruzioni su come entrare e utilizzare la procedura telematica che consente il trasferimento a terzi dei propri crediti d’imposta.

Il monitoraggio dei crediti

La funzione che riguarda il monitoraggio dei crediti della piattaforma non consente di effettuare operazioni dispositive (comunicazione di cessione, accettazione, rifiuto), ma permette di consultare il riepilogo sintetico, per tipo di credito e anno di riferimento di alcune tipologie di crediti:

quelli ricevuti (ossia che altri soggetti hanno ceduto all’utente), distinti tra crediti “in attesa di accettazione”, “accettati” e “rifiutati” da parte dello stesso utente;

quelli ceduti (ossia che l’utente ha ceduto ad altri soggetti), evidenziando se i cessionari hanno accettato o meno la cessione;

quelli ricevuti e accettati dall’utente, utilizzati dallo stesso utente in compensazione tramite F24, ovvero contenuti in modelli F24 in corso di perfezionamento (c.d. credito “prenotato”);

quelli residui, che l’utente può utilizzare in compensazione tramite modello F24, ovvero cedere a terzi, secondo la disciplina vigente.

La cessione

Infine i crediti ceduti saranno visualizzati nella piattaforma del cessionario, che avrà l'opzione di accettarli o rifiutarli. Se accettati, i crediti saranno visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario. La Piattaforma consente la cessione simultanea di più crediti allo stesso soggetto, consentendo all'utente di compilare le righe singolarmente o di selezionare la casella nella riga di intestazione e inserire il codice fiscale del cessionario.