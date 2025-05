Congedo parentale 2025 all'80%, tutte le novità Inps: codici e modalità per richiederlo

Ascolta ora 00:00 00:00

È in arrivo un aiuto concreto per le famiglie italiane: l’Inps ha deciso di aumentare l’indennità per il congedo parentale, che sarà ora riconosciuta all’80% della retribuzione per i primi tre mesi di utilizzo. Questa importante novità, in vigore dal 1° gennaio 2025 grazie alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025, rappresenta un significativo passo avanti nel sostegno economico rivolto ai genitori lavoratori dipendenti nei delicati primi anni di vita del bambino.

La situazione fino ad oggi

Fino ad oggi, il congedo parentale veniva indennizzato al 60% per il primo e secondo mese, mentre il terzo mese era retribuito solo al 30%. Con le nuove regole, l’indennità per tutti e tre i mesi sale uniformemente all’80%, garantendo così una maggiore sicurezza economica durante il periodo in cui i genitori si dedicano alla cura e all’accudimento del neonato. Il beneficio in questione è fruibile da parte di entrambi i genitori, che potranno utilizzare i mesi di congedo in maniera alternata o anche contemporanea, a seconda delle esigenze familiari. Dopo il terzo mese, l’indennità torna a essere calcolata al 30%, mentre l’eventuale ultimo mese di congedo parentale può essere non retribuito, a meno che la situazione reddituale del nucleo familiare non giustifichi un’ulteriore tutela.

A chi si applica la misura

La misura si applica ai lavoratori dipendenti che hanno concluso il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che iniziano a fruire del congedo parentale dal 1° gennaio 2025. È importante sottolineare che il beneficio è esteso anche ai casi di adozione e affidamento, riconoscendo il diritto a un sostegno economico anche alle famiglie che accolgono un minore in modo non biologico. I periodi di congedo devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro sei anni dall’ingresso in famiglia, comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Come accedere all'indennità

Per poter accedere all’indennità maggiorata è necessario rispettare alcune condizioni: il genitore deve essere un lavoratore dipendente, il congedo di maternità o paternità deve essere terminato dopo il 31 dicembre 2024 e il congedo parentale deve essere fruito a partire dal 1° gennaio 2025.

La richiesta per il congedo e per l’erogazione dell’indennità deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale ufficiale dell’Inps, il Contact Center multicanale al numero verde 803.164, o tramite gli enti di patronato abilitati.