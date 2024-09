Il crollo dell’impero Ferragni: i quaderni dell’influencer svenduti a 1 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua a sgretolarsi l’impero di Chiara Ferragni. Prima i negozi che chiudono e ora il materiale scolastico firmato dall’influencer viene deprezzato. Un dato non di poco conto visto il ritorno a scuola alle porte. In diversi supermercati è stata notata la svendita della linea di quaderni appartenente alla collezione “Chiara Ferragni Limited Edition”, realizzata in collaborazione con un famoso brand di cancelleria. Inoltre è stato registrato un calo dell’interesse medio nei confronti di questi prodotti dell’89% nel periodo luglio-agosto 2024 rispetto all'anno precedente.

I quaderni

Un tempo ricercati e venduti a prezzi premium, gli articoli scolastici firmati da Chiara Ferragni sono ora disponibili nei supermercati per solo 1 euro, un chiaro indicatore del declino che sta colpendo il marchio dell’influencer milanese. Questo cambiamento rappresenta un colpo significativo per la sua immagine, una volta solida e incontestabile, evidenziando le crescenti difficoltà che sta affrontando, sia nel campo degli affari che nella sfera personale. L'episodio del "pandoro-gate" sembra aver segnato un punto di svolta, con conseguenze negative sui rapporti con i principali brand di lusso, provocando una notevole perdita per la sua azienda e, soprattutto, sull'appeal che la Ferragni aveva sui follower.

I numeri dei prodotti scolastici

Come anticipato, la Collezione Scuola Chiara Ferragni ha subito un forte calo dell'interesse, con una diminuzione di quasi il 90% nel periodo che vada luglio ad agosto 2024 rispetto all'anno precedente. Un dato che fa riflettere, soprattutto se confrontato ai numeri dei prodotti scolastici registrati per il rientro a scuola. Le ricerche relative agli zaini hanno registrato un notevole aumento del 109% a luglio e del 110% ad agosto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’interesse per i manuali e i dizionari è ancora più elevato, con un incremento del 416% a luglio e del 463% ad agosto. Anche la cancelleria ha visto un significativo aumento delle ricerche, con un +73% a luglio e un +95% ad agosto.