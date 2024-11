Devi trasportare l'albero di Natale in auto? Occhio alle multe, cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca ormai meno di un mese al Natale, per cui inizia la corsa non solo ai regali ma anche quella agli addobbi per decorare casa: in genere c'è chi preferisce il presepe e chi l'albero, ma sono numerosi anche coloro i quali non vogliono rinunciare a nessuna delle due opzioni. Di sicuro c'è che mentre per il presepe o per l'albero finto, in genere assemblabile, il trasporto dopo l'acquisto non causa alcun problema, gli italiani che decidono di utilizzare direttamente un abete vero hanno da affrontare uno spostamento problematico in auto.

Pur essendo in minoranza, i nostri connazionali che prediligono quest'ultima soluzione per decorare casa sono comunque numerosi: stando ai dati diffusi da Coldiretti per il Natale 2023 si tratta all'incirca di 3,5 milioni di famiglie. Trasportare l'albero dal vivaio fino alla propria abitazione, un'operazione in apparenza semplice, nasconde in realtà delle insidie, per cui è bene seguire qualche consiglio per evitare di incorrere in sanzioni che possono anche diventare pesanti.

Innanzitutto l'operazione dovrebbe essere svolta con un'auto adatta per dimensioni e caratteristiche. Se si sceglie di caricarlo a bordo, ovviamente, la vettura deve disporre dell'opzione di abbattimento dei sedili posteriori. L'albero andrebbe imbustato, per evitare che i rami possano essere liberi di muoversi all'interno dell'abitacolo, costituendo un ostacolo per la visibilità e la mobilità del conducente e provocando danni alla tappezzeria: a tal proposito sarebbe bene anche svuotare i vani portaoggetti. Una volta prese queste precauzioni l'abete va bloccato con una corda o con un nastro con cricchetto per portabagagli, come previsto anche dal Codice della Strada agli articoli 61 e 164, affinché la visibilità e la mobilità dell'automobilista non risultino compromesse dall'ingombro.

Se si volesse trasportare l'albero di Natale all'esterno, sfruttando un portapacchi o le sbarre sul veicolo, le regole da seguire sono simili. Anche in questo caso si deve provvedere all'imbustamento per impedire che i rami si spostino, stando attenti a collocare la punta nella parte anteriore per ridurre al massimo la resistenza dell'aria. L'abete non può sporgere anteriormente, dato che non ci deve essere alcun ostacolo alla visibilità del conducente, ma solo dal lato posteriore del mezzo a quattro ruote, purché non oltre i 3/10 della lunghezza della vettura. Il punto di riferimento da prendere per la sporgenza laterale dell'ingombro sono invece i 30 centimetri rispetto alle luci di posizione anteriori e posteriori. Ovviamente, per la sicurezza degli altri automobilisti, tale ingombro va segnalato con gli appositi pannelli omologati di forma quadrata e dotati di strisce bianche e rosse catarifrangenti.

In genere è possibile trasportare alberi anche grandi, restando tuttavia al di sotto dei limiti previsti dalla legge di 2,5 metri di larghezza, 4 di altezza, sommando quella dell'auto e dell'ingombro, e 7,5 metri di lunghezza.

Non rispettare le norme relative ai limiti di sagoma significa rischiare unache va da un minimo di 422 a un massimo di 1.694 euro, mentre il conducente che non dovesse fissare in modo corretto il carico può essere sanzionato con un'ammenda tra 87 e 344 euro.