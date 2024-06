Dichiarazione dei redditi e 730: debiti e rimborsi, cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

In questo scorcio finale di giugno sono alle porte alcune date che devono tenere a mente i contribuenti per tutto ciò che riguarda il modello 730 per la dichiarazione dei redditi: sono sempre più vicine le date per saldare eventuali debiti o ricevere i rimborsi dovuti. Qualora si dovesse dare una cospicua somma al Fisco, ecco che si può incorrere in una grossa trattenuta in busta paga ma si può ovviare se si decide di pagare l'eventuale debito in maniera scaglionata come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sul sito web.

Le date

Martedì 26 giugno sarà l'ultimo giorno utile per annullare il modello "Redditi" che era stato inoltrato con l'F24; lunedì 1° luglio scadranno invece i versamenti per quanto riguarda saldo e primo acconto per i cittadini che hanno compilato il 730 con il modello "Redditi" o senza il sostituto d'imposta; mercoledì 31 luglio scadaranno i termini per il versamento con un aggravio dello 0,40% sempre su saldo e primo acconto; lunedì 30 settembre scadaranno i termini per inoltrare il 730 dell'anno in corso in tutte le versioni, ossia nella precompilata a disposizione sul sito del Fisco e in quella ordinaria; infine, martedì 15 ottobre è la data di scadenza per inviare il modello "Redditi Persone fisiche 2024" via web.

Come funziona il modello precompilato

Tutti i contribuenti possono accedere al 730 precompilato già dallo scorso 30 aprile semplicemente accedendo sul sito www.agenziaentrate.gov.it: chi opta per questa soluzione dovrà scrivere correttamente tutti i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, rimpire la scheda per l'Irpef e accertarsi che tutti i dati inseriti siano corretti. Nel caso ci fossero da fare alcune modifiche, i contribuenti dovranno modificare il 730 o integrarlo inserendo redditi non presenti. Chiunque deve accertarsi se deve presentare la dichiarazione o se ne è esonerato: nel primo caso spetta a coloro i quali hanno redditi da dichiarare per il 2023 e non rientra nelle categorie di esonero che si trovano sulle tabelle dell'Agenzia delle Entrate.

Gli esperti di Money fanno sapere che la dichiarazione dei redditi si può presentare, anche se si viene esonerati, " per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2023" .

Rimborsi e pagamenti

Da luglio, sia lavoratori che pensionati possono ricevere rimborsi per l'Irpef, altre imposte o trattenere le rate laddove previsto dai termini di legge. Nel secondo caso, le operazioni per chi si trova in pensione possono essere effettuate dai successivi mesi di agosto e settembre: gli esperti spiegano " se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta" . Non mancheranno i controlli a sorpresa del Fisco nell'arco di tempo di 120 giorni da quando la dichiarazione dei redditi è stata inoltrata. I rimborsi che spettano ai contribuenti saranno erogati entro il sesto mese dall'invio del 730.

Come pagare a rate

I contribuenti che scelgono il 730 precompilato dovranno indicare in che modo intendono procedere ratealmente inserendo la richiesta nel "Quadro F" del modello e specificare il numero di rate scelte che non possono essere più di sei e meno di due.

Chi complila la dichiarazione senza il sostituto d'imposta ha a disposizione sette rate con l'ultima che deve essere pagata entro il 16 dicembre. Infine, chi desidera annullare l'invio del 730 ha quattro giorni in più di tempo entro e non oltre le 23.59 del 24 giugno. A quel punto, si avranno massimo 48 ore di tempo per inviare quella nuova.