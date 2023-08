Rimettersi in forma dopo l'estate, ecco come mangiare sano (risparmiando)

Ascolta ora: "Rimettersi in forma dopo l'estate, ecco come mangiare sano (risparmiando)"

Nel periodo dopo le vacanze tantissime persone scelgono di rimettersi in forma iscrivendosi in palestra o optando per una dieta sana. Nel secondo caso mangiare sano non deve necessariamente tradursi in costi elevati, infatti con una pianificazione specifica e alcune strategie intelligenti è possibile adottare un'alimentazione equilibrata senza svuotare il portafoglio. Ecco qualche consiglio per fare delle scelte alimentari salutari risparmiando.

Pianificazione dei pasti

La pianificazione dei pasti è un passo fondamentale per evitare sprechi eccessivi e controllare le uscite economiche. Prima di andare a fare la spesa, è quindi consigliabile scegliere i pasti per la settimana, tenendo conto di cosa si ha già in dispensa. A questo proposito è bene preparare un elenco degli ingredienti necessari che consenta di acquistare solo ciò di cui si ha bisogno, evitando di comprare impulsivamente prodotti inutili.

Sfrutta le offerte e i prodotti di stagione

Sfruttare le offerte settimanali e acquistare i prodotti di stagione può aiutare molto a risparmiare. Gli alimenti che sono maggiormente disponibili in un determinato periodo sono spesso più abbondanti e meno costosi. Inoltre, è possibile approfittare delle promozioni sugli ingredienti non deperibili e congelarli per un utilizzo futuro.

Cottura in serie e congelamento

Un’idea per risparmiare non solo denaro ma anche tempo è quella di preparare porzioni più grandi di cibi come zuppe, stufati e piatti al forno, e congelare il cibo in eccesso. Questo permetterà di avere pasti pronti quando si è troppo impegnati per cucinare, ridurrà la tentazione di ordinare cibo da asporto e consentirà di risparmiare.

Fonti proteiche economiche

Spesso è consigliabile mangiare proteine che, secondo il parere di tantissimi dietologi e nutrizionisti, sono fondamentali per una dieta equilibrata. È possibile acquistare fonti proteiche economiche come legumi (lenticchie, ceci, fagioli), uova, pollo intero anziché parti già tagliate di carne e pesce congelato che hanno costi maggiori.

Snack da casa

Un grave errore è quello di uscire di casa senza snack, avere improvvisamente fame e provvedere acquistando barrette e dolciumi confezionati che spesso sono costosi e poco salutari. Per evitare che questo accada un consiglio è quello di preparare gli snack da casa, come frutta fresca, frutta secca non salata o yogurt naturale con miele.

Acquistare all'ingrosso

Per gli ingredienti non deperibili o quelli si usano meno frequentemente, è bene valutare l'acquisto all'ingrosso. Questo può ridurre il costo unitario e consentire di risparmiare nel lungo periodo congelando eventualmente i prodotti che verranno poi cucinati in futuro.