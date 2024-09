Digitale terrestre, il trucco per visualizzare tutti i canali

Ascolta ora 00:00 00:00

Il passaggio al nuovo segnale DVB-T2 del digitale terrerstre, avvenuto ufficialmente lo scorso 28 agosto, continua a creare più di qualche grattacapo tra gli utenti, che lamentano tuttora delle difficoltà di visualizzazione di determinati canali spariti improvvisamente dalle liste salvate. Prima di procedere con delle soluzioni più "radicali", è comunque possibile correre ai ripari ricorrendo ad alcuni trucchi semplici e intuitivi.

L'addio al vecchio DVB-T ha segnato un momento importante per le trasmissioni televisive, che a partire dallo scorso mese sono entrate nelle case degli italiani con un livello qualitativo decisamente superiore. Per poter beneficiare di questa innovazione tecnologica, tuttavia, in tanti hanno avuto bisogno di dotarsi di apparecchi televisivi di recente fabbricazione oppure di decoder adatti a ricevere il nuovo segnale.

In generale tutti i televisori comprati a partire dal 22 dicembre 2018 sono risultati compatibili col DVB-T2, mentre i possessori di apparecchi televisivi fabbricati prima di tale data si sono visti costretti a effettuare un nuovo acquisto o quantomeno a dotarsi di un decoder adatto. In caso di dubbi in merito è sufficiente sintonizzare il proprio televisore sul canale 100 e verificare se sullo schermo compare la scritta "Test HEVC Main 10": qualora ciò accada, allora significa che la compatibilità è certa, altrimenti bisognerà provvedere alla sostituzione della Tv con una di fabbricazione più recente oppure dotare il vecchio apparecchio televisivo di un decoder in grado di leggere il nuovo segnale.

Il problema è che in tanti, pur avendo proceduto come indicato con grande anticipo dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, continuano a lamentare problemi nella visualizzazione dei canali, e questo nonostante i continui aggiornamenti di sistema. Le difficoltà maggiori consistono proprio nella ricerca, dato che i canali ultimamente stanno cambiando spesso collocazione.

A questo punto le soluzioni disponibili sono due, ovvero provvedere a risintonizzare le liste in modo auometico oppure manuale. Per farlo è sufficiente prendere il telecomando della Tv o del decoder e accedere al Menu e quindi alle Impostazioni: una volta trovata, tra le varie voci, quella dedicata specificamente alla Lista Canali o alla Ricerca Canali, si può procedere come meglio si crede. Una volta conclusa l'operazione si potrà disporre della lista aggiornata sulla base dei più rcenti aggiornamenti di sistema eseguiti, recuperando quei canali che sembravano spariti di punto in bianco.

Qualora neppure queste soluzioni risultassero determinanti a raggiungere il proprio scopo,

potrebbe essere necessario procedere con l'acquisto di uno, in casi più estremi, con la programmazione di un intervento all'antenna a cui l'apparecchio televisivo risulta collegato.