Digitale terrestre, si passa al Dvb-T2: tutto quello che c'è da sapere

Da domani, mercoledì 28 agosto, si parte con il nuovo digitale terrestre. Come annunciato nelle scorse settimane, e negli scorsi mesi, l'attuale DVB-T verrà sostituito dal DVB-T2 che, oltre a garantire una maggiore qualità e definizione dei canali Tv, consentirà anche un'offerta più ricca di programmi all'utenza.

Una nuova esperienza di tv

Pronti, dunque, a un nuovo passo avanti. Come annunciato dallo stesso ministero delle Imprese e del Made in Italy, a partire dalla data di domani (28 agosto) inizierà il passaggio al nuovo sistema di trasmissione DVB-T2. "Questa nuova tecnologia migliorerà l'esperienza televisiva degli spettatori grazie alla qualità superiore dell'immagine e alla fruizione di un numero potenzialmente sempre più alto di canali ad alta definizione" , è quanto scritto nel comunicato ufficiale del dicastero. Sarà, di fatto, un modo diverso di approcciarsi al mondo della Tv.

Per attuare la transizione, non sarà necessario modificare l'antenna o l'intero impianto. Sembra infatti che i dispositivi già in commercio siano già predisposti per il segnale DVB-T, pertanto non ci sarà bisogno di apportare modifiche.

Come abbiamo detto, DVB-T2 permetterà di avere immagini di miglior qualità, garantendo anche un maggior numero di canali disponibili. Potremo trovate la nuova modalità di trasmissione in canali come Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Per quanto concerne i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD e Rai Premium HD, questi verranno invece presentati in alta definizione in DVB-T2.

Bisogna cambiare Tv?

Molti degli apparecchi e degli impianti impiegati fino ad oggi sono compatibili anche con il segnale DVB-T2. In linea di massima, quegli apparecchi acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 risultano compatibili, mentre lo stesso non si può dire per quelli relativi a un acquisto effettuato in una data precedente. In questo caso si deve procedere con la sostituzione mediante televisore o decoder.

Se vogliamo essere sicuri che ci sia compatibilità fra la nostra tv e il sistema di trasmissione DVB-T2, possiamo procedere con un rapido test dei canali. Andiamo dunque sul menu della nostra televisione e avviamo una scansione delle frequenze.

Se il nostro dispositivo è in grado di trovare i canali associati alla DVB-T2, nessun problema. Può anche darsi che non siamo perfettamente a conoscenza del funzionamento della nostra televisione, e, in questo caso, può essere utile controllare il libretto di istruzioni.