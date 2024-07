Bonus TV 2024: a chi spetta e come ottenere gratuitamente il nuovo decoder

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'introduzione del nuovo standard europeo DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - 2° Generation Terrestrial), modalità di trasmissione televisiva digitale terrestre che consente di migliorare la qualità delle immagini in video, di gestire al meglio le frequenze radio e di utilizzare dei programmi interattivi, tanti italiani avranno bisogno di dotarsi di un appropriato strumento di decodificazione del segnale. Questa situazione accomunerà numerosi consumatori, i quali, se vorranno continuare a vedere determinati canali, dovranno agire entro la data di mercoledì 28 agosto, quando sarà necessario provvedere alla risintonizzazione.

Alcune categorie di contribuenti, tuttavia, avranno la possibilità di far richiesta per accedere al Bonus TV 2024 e di ricevere comodamente a casa e in modo gratuito un decoder compatibile col nuovo segnale. L'incentivo è destinato ai cittadini residenti in Italia di età pari o superiore ai 70 anni, con una pensione non superiore a 20mila euro annui e che risultino intestatari del canone Rai: nel caso in cui siano rispettati i sopra citati requisiti, si ha diritto a ricevere gratis un decoder compatibile col DVB-T2 purché sia di prezzo non superiore ai 30 euro.

La domanda potrà essere presentata in tre diversi modi:

recandosi di persona presso un ufficio postale ;

; contattando telefonicamente il numero verde 800.776.883 per fissare un appuntamento per la consegna, che potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10.00-18.00;

per fissare un appuntamento per la consegna, che potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10.00-18.00; attivando la procedura online dedicata sul portale creato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo essersi autenticati tramite il proprio codice fiscale.

Nel caso in cui sussista il dubbio di compatibilità di un apparecchio televisivo col nuovo segnale, è sufficiente selezionare il canale 558, quello in cui fino al 28 agosto risulta disponibile Rai Sport HD test HEVC. Qualora questo sia visibile, il televisore è già aggiornato per il DVB-T2. Per chi non riuscisse a muoversi per tempo, dal 28 agosto sul canale 100 sarà a disposizione il test con codifica HEVC Main10@L5.1, che avrà la medesima funzione.

L'aggiornamento in previsione per la fine del mese prossimo non riguarderà comunque tutti i canali disponibili sul digitale terrestre: i principali tre delle televisione di Stato, Rai1, Rai2 e

Rai3, saranno ancora visibili anche sui vecchi televisori, a differenza di altri come Rai Storia, Rai Radio 2, Rai Scuola, Rai4 e Rai5. Questi ultimi dovranno essere obbligatoriamente risintonizzati da mercoledì 28 agosto.