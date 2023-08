Disney+ "copia" Netflix: abbonamenti più cari e stop all’account condiviso

Quest’anno Disney non seguirà il lieto fine che solitamente troviamo nei racconti della multinazionale americana. Milioni di utenti europei e canadesi della piattaforma streaming Disney Plus subiranno dei rincari importanti per la sottoscrizione degli abbonamenti e non solo, sono previste anche delle modifiche per l’utilizzo del servizio. Ecco tutte le novità in arrivo per gli utenti iscritti a Disney Plus.

I cambiamenti in arrivo

Circa un anno fa era già stato annunciato un possibile cambio di rotta nei confronti degli utenti Disney Plus. Nello specifico era stato anticipato il fatto che ci sarebbero stati dei rincari sulla piattaforma con i titoli dei film di animazione e le serie tv italiane e internazionali. Chi è abbonato dovrà versare una cifra aggiuntiva per accedere al servizio rispetto a quello che paga attualmente. Inoltre si potrà scegliere se vedere o meno la pubblicità sia per la formula Standard che per quella Premium. Inoltre è prevista una stretta sulle password che non potranno essere più condivise con amici e parenti.

Gli abbonamenti

Dall’1 novembre 2023 in Italia arriverà il piano che include inserzioni pubblicitarie. Infatti gli spettatori, come dichiarato dal presidente di Walt Disney Company Emea, Jan Koppen, potranno abbonarsi con diverse modalità rispetto alla formula precedente e la piattaforma ha garantito la massima flessibilità nella scelta del piano di abbonamento più adatto alle esigenze degli utenti. Il piano di abbonamento Standard con la pubblicità sarà a disposizione in aggiunta alla formula senza pause promozionali e all’opzione Premium. Questa soluzione sarà disponibile oltre che in Italia anche in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

I costi

In termini economici l'abbonamento Standard che attualmente costa 8,99 euro al mese e 89,90 all'anno, diventerà Premium alla cifra di 11,99 euro al mese. Inoltre gli utenti potranno usufruire della versione 4K con 4 accessi contemporanei, audio Dolby Atmos ed eventuali download dei contenuti. Il nuovo abbonamento Standard, invece, prevederà due accessi contemporanei, FullHD e audio 5.1 con la possibilità di utilizzare lo stereo. Inoltre verrà messo a disposizione la versione con pubblicità al costo di 5,99 euro, questa tipologia prevede due accessi contemporanei, FullHD audio 5.1 e stereo ma non sarà possibile effettuare download.

La condivisione delle password

In merito allo stop alla condivisione delle password il ceo Bob Iger ha affermato: “Stiamo cercando modi per contrastare la condivisione degli account”. Iger ha poi aggiunto che per la fine dell'anno verranno modificato il contratto di abbonamento e i termini di servizio con l’aggiunta di clausole extra sulle politiche di condivisione. Attualmente il numero di codici per l’accesso che sono stati dati ad altri utenti non è stato reso noto ma si tratta di un numero significativo. Iger commentando il fenomeno ha detto: ”Per noi è una priorità e crediamo che in questo modo ci sia l’opportunità di far crescere il business”. Potrebbe essere un’opportunità per reiterare i numeri di Netflix, che nel trimestre dopo lo stop alla condivisione delle credenziali ha incassato 5.9 milioni di nuovi abbonati, tre volte tanto rispetto alle cifre previste.