Dote scuola, in Lombardia ultime ore per il bando che scade il 15 giugno

Quasi 31 milioni di euro in campo nel bando di Regione Lombardia in scadenza nella giornata di giovedì 15 giugno per la Dote Scuola. 16,5 milioni di euro di fondi statali e 15,4 milioni di fondi regionali saranno messi a disposizione degli studenti con Isee fino a 15.748,78 euro che si candideranno alla sovvenzione a fondo perduto per finanziare l'acquisto di materiale didattico per il prossimo anno scolastico.

Aperta l'11 giugno e destinata a chiudersi alle 12 del 15 giugno, la selezione prevede la prospettiva di garantire a ogni soggetto da 150 a 500 euro in relazione alla combinazione tra la posizione in graduatoria e lo status economico per l'acquisto di materiale scolastico per ragazzi dai 13 ai 21 anni frequentanti scuole di secondo grado o diplomatisi lo scorso anno.

Possono iscrivere i figli alla selezioni i genitori dotati di Spid, carta d'identità elettronica e autocertificazione dell'attestazione economica. Può anche iscriversi lo studente maggiorenne, dichiarando la sussistenza dei requisiti Isee sopra descritti.

La costituzione della graduatoria avverrà mediante un incrocio tra i requisiti Isee e le classifiche di merito legate al profitto degli studenti nell'anno scolastico appena passato. L'iscrizione delle graduatorie sarà completato entro e non oltre il 31 gennaio 2024 con l'erogazione di una borsa di studio di finanziamento degli acquisti di materiale scolastico a disposizione degli studenti del valore corrispondente all'ammontare di risorse.

Ad oggi sono oltre 100mila le domande già presentate e 50mila quella in elaborazione. Si prevede che almeno 60mila studenti, nel caso di un'erogazione di borse da 500 euro l'una, possano aver a disposizione la dote per il finiamento degli acquisti di materiale scolastico, ma viste le difformità economiche dei soggetti proponenti il bando, la cui iscrizione è possibile dal portale di Regione Lombardia, potrebbe arrivare a coinvolgere anche 100mila studenti. Ogni famiglia può, in questo caso, ricevere più erogazioni essendo l'iscrizione al bando individuale per ogni studente. Le spese ammissibili per questi finanziamenti sono legate a libri, prodotti tecnologici e materiali di cancelleria.

Parliamo del primo di quattro bandi che potranno moltiplicare fino a oltre 100 milioni di euro le risorse per la scuola a sostegno dei soggetti più in difficoltà erogate da Regione Lombardia. La Dote Scuola sarà completata da altri tre progetti: una borsa di merito per studenti ad alto profitto, un contributo di aiuto alle rette universitarie e un piano di aiuti agli studenti con disabilità. Un sostegno diretto per una didattica inclusiva e capace di rendere fattivo il diritto costituzionale all'istruzione, soprattutto nei soggetti più fragili.