Ecco i siti industriali italiani a rischio attacco da terra e dal cielo

Ascolta ora 00:00 00:00

Con sempre maggior frequenza si parla di guerra. L’Unione europea ha elaborato un piano di riarmo e il 49% dei nostri connazionali è convinto che un conflitto possa scoppiare nel Vecchio Continente.

Ma cosa accadrebbe davvero in uno scenario di questo tipo? E quali sarebbero gli obiettivi che verrebbero colpiti in Italia? Non solo quelli legati alle infrastrutture, ma anche le industrie maggiormente legate alla Difesa, come spiega il generale Battisti in questo dossier di “Moneta”, il nuovo settimanale economico de IlGiornale, Libero e Il Tempo.

Qui l'articolo integrale di Moneta