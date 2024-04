Un messaggio sul telefono per rimborsi e scadenze, la novità dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è sempre più tecnologica. Il Fisco segnala con un messaggio personalizzato se l’utente ha un rimborso in arrivo o la registrazione del suo contratto di locazione sta per scadere. La novità consente di rimanere aggiornati e non tralasciare gli adempimenti fiscali. Ecco come funziona la misura.

I messaggi

Il servizo avviene tramite l’App IO, il software dei servizi pubblici sviluppato e gestito da PagoPA. L'App permette di ricevere su una sola app i messaggi dell’Agenzia delle Entrate insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio. Attraverso App Io si possono ricevere diversi messaggi, alcuni di questi riguardano rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitati. L’Agenzia provvede a inoltrare il tutto per informare i cittadini sulle questioni fiscali di maggior interesse. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni che vengono conferite nei confronti delle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare. Inoltre con il passare del tempo verranno aggiunti nuovi contenuti.

L’App Io

In quanto all’App Io la si può trovare in forma gratuita sugli store iOS e Android. Al fine di poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid. L’app utilizzata come canale di comunicazione consente di non ricorrere più agli sms o alle mail, questo anche per evitare di cadere in campagne di phishing.

Le notifiche

Attualmente sull’App IO sono state attivate due tipologie di notifiche. La prima è denominata “Comunicazioni per te” e riguarda avvisi personalizzati in merito alle questioni fiscali di interesse del destinatario del messaggio. Un esempio può essere l’arrivo di un rimborso, il mancato recapito di una comunicazione delle Entrate o alcune informazioni in merito all’abilitazione di una persona di fiducia ad agire per suo conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La seconda, invece, è rinominata “Le tue Scadenze”, si tratta di un promemoria, sempre personalizzato, che riguarda, per esempio, l’avvicinarsi della scadenza di un contratto di locazione o del pagamento di una rata.

Qualche esempio

In merito agli esempi eccone alcuni che già sono disponibili sull’App Io: “Stiamo erogando il tuo rimborso xxxx <tipo tributo> xxxx <anno> sul conto corrente che hai indicato: lo riceverai nei prossimi giorni”; "Il <data> scade il tuo contratto di locazione <ufficio>, <anno>, <serie>, <numero>. Puoi comunicare all’Agenzia delle entrate la proroga, entro 30 giorni dalla data di scadenza, nella tua area riservata del sito o inviando una comunicazione all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto.

Per maggiori informazioni, visita la tua area riservata sul sito dell’Agenzia".