Creme solari, come scegliere e quali sono le migliori. Ecco la classifica

Con l'esplosione dell'estate e l'invasione delle spiagge da parte dei vacanzieri, una delle priorità per evitare scottature e proteggere la propria pelle è quella di dotarsi di creme solari affidabili e di qualità. A fornire delle ottime indicazioni sulle migliori in commercio è Altroconsumo, che ha redatto una classifica dei prodotti più noti e venduti in commercio, con particolare attenzione nei riguardi di quelli con fattore di protezione Spf 30, Spf 50 e Spf 50+.

I parametri utilizzati per effettuare un'oggettiva valutazione sono stati la corrispondenza del reale livello di schermatura contro i raggi Uva e Uvb con quello dichiarato nell'etichetta, l'impatto ambientale e il gradimento dei consumatori. Pur non trattandosi di farmaci ma solo di prodotti cosmetici, la loro funzione di prevenzione da danni derivanti dall'esposizione solare è di fondamentale importanza, per cui è chiaro che debbano rispondere alle aspettative e alle indicazioni fornite. Solo 9 prodotti sui 36 totali valutati dagli esperti dell'associazione (ovvero 6 Spf 50+ e 3 Spf 30) hanno ricevuto una valutazione pari o superiore a 70/100, corrispondente a "ottima qualità".

Come funziona la valutazione

Per analizzare il livello di schermatura dal 2023 Altroconsumo utilizza il metodo "Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy", in cui convergono i dati ottenuti in vivo, cioè direttamente sulle persone, e in vitro, quindi in laboratorio: questa valutazione verte quindi sul reale livello di protezione dai raggi Uva e Uvb, sulla corrispondenza e la completezza delle informazioni riportate in etichetta, sulla presenza di eventuali ingredienti sconsigliati e infine sull'impatto ambientale del prodotto e della confezione. Come detto, viene tenuto in considerazione anche il feedback dei consumatori, che generalmente analizzano le questioni più pratiche, come l'odore, la consistenza, la spalmabilità e l'untuosità: un test, quest'ultimo, che per evitare condizionamenti ed essere il più oggettivo possibile viene effettuato senza mostrare il brand. Dei 36 prodotti analizzati solo uno non risponde al livello di protezione dichiarato, ovvero il Bilboa Coccobello Olio Spray Spf 30, al di sotto dello standard garantito al consumatore.

La classifica

Per quanto concerne le migliori, in vetta troviamo Kiko Sun Protection Fluid body Spf 30 (73/100), che mantiene le aspettative sulla protezione e la corrispondenza delle informazioni, ma è più carente per quanto concerne il parametro dell'impatto ambientale. A 72/100 troviamo quattro prodotti, ovvero la Eucerin Dry Touch Body Sun gel-creme 50+, la Angstrom bambini latte spray solare idratante 50+, la Delice Solaire crema solare bambini Spf 50+ e la Collistar crema abbronzante protettiva viso e corpo Spf30. Tra queste la più cara risulta la Collistar, commercializzata in flaconi da 150 ml per un costo medio di 27,27 euro, mentre la migliore per rapporto qualità/prezzo è il gel di Eucerin, con 14,62 euro di media per un flacone da 200 ml.

Al terzo posto quattro prodotti con valutazione 70/100, ovvero Collistar latte spray protezione attiva Spf 30, Biotherm Waterlover hydrating sun milk 50+, La Roche Posay Anthelios fluid invisible ultra-resistant 50+ e Vichy Capital Soleil latte solare eco

sostenibile 50+.

Maglia nera per due creme di qualità bassa: Bilboa coccobello olio spray 30 si ferma a una valutazione di 16/100, Vichy crema viso vellutata Spf 50+ fa peggio con 12/100.