Farmaci contraffatti, ecco a cosa stare attenti per non farsi ingannare

Farmaci falsi, ecco come non cadere nella truffa

Ascolta ora: "Farmaci falsi, ecco come non cadere nella truffa"

Le medicine contraffatte causano circa mezzo milione di ogni anno. Lo ha affermato un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) riferendosi ai medicinali falsificati nell’Africa sub-sahariana. Ecco come stare attenti e non cadere nella truffa dei farmaci falsi.

I danni

In merito ai soggetti che hanno utilizzato prodotti contrattati o di scarsa qualità per contrastare la malaria viene causato un danno che va dai 12 ai 45 milioni di dollari. Lo riferisce l’Oms secondo la quale i farmaci contraffatti vanno dall’1% al 10% circa mentre per l’organizzazione Transnational alliance for illicit trade, la quota in questione raggiunge fino al 30% in Asia, Africa e America Latina e oltre il 20% nei Paesi dell’ex blocco sovietico.

Dove vengono acquistati

Bisogna fare molta attenzione al luogo in cui si acquistano i medicinali, specialmente se l'acquisto avviene online. Infatti il 70% circa dei farmaci contraffatti sequestrati è commercializzato sul web. Nonostante non ci sia una definizione specifica di medicinale contraffatto possiamo però affermare che l’Oms per definire questo tipo di farmaci utilizza parole come “scadenti”, “falsamente etichettate”, “falsificate” e “alterate”.

A cosa bisogna stare attenti

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico oltre il 30% dei farmaci contraffatti non contiene principi attivi e circa l’8% presenta un contenuto contaminato. Quindi è bene fare attenzione proprio ai principi i quali possono essere completamente assenti oppure presenti in misura maggiore o minore. Inoltre la confezione può includere informazioni ingannevoli circa il contenuto o l’origine. Le componenti, possono essere diverse, tra cui quelle tossiche, da quelle presenti nel medicinale falsificato. Infine il 1° aprile 2022 secondo un rapporto dell’organizzazione no profit anticontraffazione Authentication solutions providers’ association (Aspa) ha stabilito che i prodotti medici falsificati e scadenti sono cresciuti di circa il 47% in India.

I margini di guadagno delle farmacie

Il 13 febbraio 2024, il Partnership for Safe Medicines, un insieme di organizzazioni e individui impegnati a proteggere i consumatori da medicinali contraffatti o di contrabbando, ha affermato che la diminuzione dei margini di profitto per le farmacie potrebbe non coprire interamente i costi di acquisto dei medicinali, spingendo le stesse a cercare fornitori a prezzi scontati e aumentando il rischio di infiltrazioni criminali nella catena di approvvigionamento fingendosi veri grossisti. Sul sito del Partnership for Safe Medicines si legge: “Un farmacista ci ha inviato un contratto del 2024 e svela che la remunerazione per i medicinali di marca è compensata a un tasso del “prezzo medio all’ingrosso meno il 25,5%”.

La situazione in Italia

Anche in Italia si sono verificati dei casi di contraffazione dei farmaci. Nel marzo del 2023 all’aeroporto di Fiumicino è stato fermato un carico di farmaci proveniente dal Nord Africa che però erano stati fabbricati in Estremo Oriente. Si trattava di più di 500mila confezioni di anabolizzanti, ormoni della crescita, testosterone, insulina e appunto antitumorali. In base alle analisi è stato dimostrato che la quota maggiore di questi farmaci non aveva all’interno alcun principio attivo mentre la parte restante conteneva delle sostanze molto tossiche nella composizione dei prodotti stessi.