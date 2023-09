Fisco: le date da segnare sul calendario ad ottobre 2023

Il mese di ottobre sarà ricco di appuntamento del fisco che i contribuenti italiani dovranno segnarsi in rosso sul proprio calendario.

La giornata più importante sarà quella del 2 ottobre (ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi) seguita dal 16 ottobre (giorno in cui le persone fisiche che sono titolari di partita Iva dovranno effettuare il versamento delle imposte) per concludere il 31 ottobre, data del versamento della rata trimestrale del Canone Rai.

Nel mezzo, però, ci sono altre scadenze. Vediamo le più importanti.

2 Ottobre: Dichiarazione dei redditi

Il primo martedì del mese sarà il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi. La scadenza sarebbe dovuta essere il 30 settembre che cadendo di sabato ha fatto slittare automaticamente il tutto al 2 ottobre 2023.

Nella stessa giornata si potrà aderire al ravvedimento operoso, versando gli importi dovuti (in un’unica soluzione o della prima rata se si opta per il versamento in 8 rate) che andranno a risolvere le irregolarità o le omissioni negli importi fiscali dovuti. Il ravvedimento operoso è un’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 attraverso cui è possibile regolarizzare con il fisco le eventuali violazioni riscontrate nelle dichiarazioni.

10 Ottobre: contributi per il lavoro domestico

Coloro i quali, nella funzione di datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un lavoratore addetto ai servizi domestici e familiari (dunque colf badanti e baby sitter), il 10 ottobre sono chiamati dal fisco ad effettuare il versamento dei contributi trimestrali all’Inps.

I versamenti possono essere effettuati:

Online.

negli ufficio postali.

nei punti vendita autorizzati.

16 Ottobre: Versamento imposte partite Iva

Le persone fisiche che sono titolari di partita Iva, le società di persone ed enti equiparati, il 16 ottobre saranno chiamati al versamento della quinta rata delle imposte a titolo di saldo per il 2022 e di primo acconto per il 2023.

Lo stesso giorno, invece, i sostituti d’imposta dovranno versare le ritenute per il mese di settembre relative ai redditi da:

lavoro dipendente e assimilati.

lavoro autonomo.

Provvigioni.

capitale.

31 Ottobre: Canone Rai

Come sappiamo da anni oramai il Canone si paga direttamente sulla bolletta elettrica, ma coloro i quali non abbiamo l’addebito diretto in fattura saranno chiamati a versare la terza rata trimestrale dell’imposta sulla televisione.

Lo stesso giorno, i contribuenti persone fisiche che non siano titolari di partita Iva che abbiano effettuato il primo versamento delle imposte dovute entro il 30 giugno 2023, dovranno versare la quinta rata delle imposte, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.

Infine, gli Architetti e gli ingegneri che risultano iscritti alla Cassa professionale Inarcassa entro il 31 ottobre dovranno effettuare la trasmissione dei propri dati reddituali.