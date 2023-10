Il governo taglia il canone Rai, ecco quanto risparmieremo

Novità per i versamenti in bolletta del canone Rai. Nel corso della conferenza stampa del Cdm dedicata alla Manovra 2024, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato una svolta significativa che potrebbe avere un impatto considerevole sulla vita dei cittadini italiani: il taglio del canone Rai. Questa dichiarazione è stata successivamente ampliata e dettagliata dal Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, fornendo un'immagine più chiara delle modifiche previste. Ecco tutte le novità in arrivo in merito alla decurtazione.

Attualmente, il canone Rai rappresenta una delle voci principali nelle bollette degli italiani, con un costo annuale di 90 euro, suddiviso in 7,50 euro al mese. La recente iniziativa del governo sta per portare una ventata di cambiamento in questo contesto. Secondo quanto annunciato dal Ministro Giorgetti, il canone subirà una significativa riduzione, scendendo a 70 euro all'anno. Questa modifica si tradurrà in un costo mensile inferiore, passando dai precedenti 7,50 euro a 5,83 euro al mese. Tale riduzione del canone Rai rappresenta soltanto il primo tassello di un più ampio intervento in merito a questa tassa televisiva. Il Ministro Salvini ha chiarito che il governo sta considerando ulteriori modifiche in futuro, il che significa che questa operazione rappresenta solo l'inizio di un processo di riforma.

Come in tutte le questioni di politica pubblica, questa iniziativa ha suscitato una serie di reazioni differenti in tutto il paese. Da un lato, molti cittadini vedono con favore questa riduzione dei costi, considerandola un sollievo benvenuto in un contesto di crescente pressione economica. D'altro canto, vi sono coloro che sollevano interrogativi sulla copertura finanziaria di questi servizi televisivi pubblici e sull'impatto che tali cambiamenti potrebbero avere sul finanziamento stesso della Rai. La questione del canone e del suo ammontare è da tempo al centro dell'attenzione in Italia. Questa tassa è strettamente legata al finanziamento della televisione pubblica e rappresenta senza dubbio un primo passo verso il miglioramento della situazione finanziaria dei cittadini italiani.

Dal 2017, il pagamento del canone RAI avviene tramite l’addebito in bolletta di 10 rate mensili. Siccome le bollette sono bimestrali, in ogni bolletta il cittadino trova due mensilità da pagare che vanno da gennaio a ottobre. I guadagni della Rai ricollegabili al canone ammontano a 1,7 miliardi di euro, nello specifico 1,761 miliardi di euro. Queste cifre provengono dal bilancio 2021, presentato a maggio dello scorso anno durante il Consiglio di amministrazione.