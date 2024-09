Hai più di 65 anni? Dal ticket alla Tari, tutte le agevolazioni che ti spettano

Buone notizie per gli over 65. Gli anziani potranno godere di alcune agevolazioni a loro dedicate, tra queste viaggi in treno scontati, spese veterinarie ridotte ed esenzioni specifiche come quella sui ticket per le prestazioni in pronto soccorso. Anche la Tari, la tassa sui rifiuti, è particolarmente conveniente per chi ha più di 65 anni. Inoltre il prossimo anno arriverà anche il bonus anziani: si tratta di un assegno di 1.380 euro destinato agli over 80 che hanno bisogno di assistenza e un reddito Isee inferiore ai 6 mila euro. Ecco tutti gli aiuti messi a disposizione di questa categoria di persone.

Esenzione dalla Tari

Tra le agevolazioni a disposizione troviamo l'esenzione dalla Tari. Gli over 65 possono usufruire di una misura specifica, adottata da diversi comuni, che prevede l'esonero dal pagamento della Tassa sui rifiuti per i cittadini che abbiano superato una certa età, generalmente i 65 anni, e che presentino un Isee particolarmente basso, solitamente compreso tra 6mila e 9mila euro. Oltre al requisito economico, per ottenere l'esenzione, alcuni regolamenti locali richiedono che anche i familiari conviventi abbiano un'età avanzata o siano affetti da disabilità, rendendo la misura mirata ai nuclei familiari più vulnerabili. La domanda per ottenere l'esenzione deve essere presentata presso l'Ufficio tributi del proprio comune di residenza, dove verranno verificati i requisiti richiesti. Questa agevolazione rappresenta un importante sostegno economico per chi, con pensioni basse e condizioni di difficoltà, fatica a sostenere il carico delle spese ordinarie, compreso il pagamento delle imposte locali. Specifichiamo che l'introduzione di queste misure varia da comune a comune, per cui è importante informarsi sui regolamenti specifici della propria città per capire le modalità di accesso all'esenzione.

L'esenzione dal ticket sanitario

L'esenzione dal ticket sanitario rappresenta un'importante agevolazione per determinate categorie di cittadini, che viene assegnata in base al reddito e all'età. Coloro il cui reddito familiare non supera i 36.151,98 euro possono usufruire di questa esenzione per una vasta gamma di prestazioni sanitarie, comprese diagnosi strumentali, esami di laboratorio e prestazioni specialistiche. Sono poi esentati dal versamento del ticket sanitario i titolari di pensione al minimo, o a carico di un soggetto titolare di pensione al minimo, che abbiano più di 60 anni e un reddito familiare fino a 8.263,31 euro, soglia che può essere aumentata a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Per coloro che hanno diritto all'esenzione, è importante ricordare che possono presentare la richiesta di accesso al bonus alla propria Asl entro il 31 marzo di ogni anno, nel caso in cui l’esenzione non sia stata applicata in modo automatico. Questo consente loro di non dover sostenere spese per le prestazioni sanitarie previste. Inoltre, le persone di età superiore ai 65 anni godono di un'ulteriore esenzione per quanto riguarda il ticket di pronto soccorso. Normalmente, per i codici bianchi, che indicano situazioni non urgenti, è previsto il pagamento di 25 euro, ma gli over 65 (insieme ai minori di 14 anni) sono esentati dal pagamento di tale somma, alleviando così l'onere finanziario legato a queste prestazioni.

Spese veterinarie

Un altro aspetto interessante riguarda le agevolazioni per le spese veterinarie, pensate per gli anziani con un Isee inferiore a 16.215 euro che vivono da soli. Dal 2024 al 2026, le Regioni stabiliranno agevolazioni per incentivare l’adozione di animali ospitati in canili e rifugi. Attualmente, l’unico aiuto in vigore riguarda la detrazione del 19% delle spese veterinarie fino a un massimo di 500 euro l’anno. Inoltre, le strutture residenziali per anziani potranno attivare programmi di pet-therapy in base alle necessità cliniche di ciascun paziente, migliorando la qualità della vita attraverso la compagnia degli animali.

Canone Rai e digitale terrestre

Anche il canone Rai viene ridotto per chi rientra in una determinata fascia d'età. Nello specifico gli over 75 che devono avere compiuto 75 anni e un reddito annuo, proprio e del coniuge, non superiore complessivamente a 8 mila euro. Inoltre non devono persistere conviventi titolari di un reddito proprio, da questa considerazione vengono esclusi colf e badanti. Inoltre il nuovo digitale terrestre è gratuito per coloro che hanno più di 70 anni è una pensione non superiore ai 20mila euro. Inoltre questi soggetti devono essere titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, e non aver richiesto l’esenzione del canone Rai. In quanto alla domanda questa dev'essere effettuata in Posta oppure chiamando il numero verde 800 776 883

Viaggiare in treno, bus e via mare

Coloro che hanno più di 60 anni possono viaggiare in treno a condizioni particolarmente convenienti. Sul sito di ogni compagnia ferroviaria è possibile verificare i requisiti richiesti. Anche l'uso dei mezzi pubblici urbani, come bus, tram e metropolitane, diventa meno dispendioso per chi ha superato una certa età. Le aziende locali di trasporto solitamente offrono abbonamenti a tariffe scontate per gli over 60, favorendo l’utilizzo quotidiano dei mezzi pubblici a chi desidera risparmiare sui costi di trasporto e ridurre l'uso dell'auto privata. Viaggiare è conveniente anche per coloro che hanno più di 60 anni e che scelgono di spostarsi via mare. Le compagnie di traghetti offrono spesso sconti per raggiungere destinazioni come la Sardegna, la Sicilia o altre mete nazionali e internazionali. Queste offerte rappresentano un’opportunità per esplorare nuove località a costi ridotti, godendo al contempo di un viaggio confortevole.

Banca e Poste

Per quanto riguarda i servizi bancari e postali, gli over 65 con un Isee inferiore a 18mila euro possono aprire un conto corrente postale a zero spese. Questa agevolazione, disponibile negli uffici postali, permette ai pensionati di effettuare tutte le operazioni di base in modo gratuito, seppur in un numero limitato. Anche il pagamento dei bollettini postali da 70 centesimi è reso completamente gratuito, garantendo un risparmio ulteriore.

Nuova prestazione universale

A partire dal prossimo anno, gli anziani potranno beneficiare di una nuova prestazione universale chiamata “assegno di assistenza”. Questa misura è destinata agli over 80 che necessitano di assistenza e che possiedono un reddito Isee inferiore a 6mila euro. L’assegno è composto da una quota fissa di 531,76 euro e una quota integrativa di 850 euro per l’assistenza, raggiungendo un totale massimo di 1.380 euro mensili.

Per accedere a questa prestazione, è necessario essere già titolari dell’indennità di accompagnamento, alla quale si aggiungeranno gli 850 euro per l’assistenza, da destinare all'acquisto di servizi e contratti di cura.