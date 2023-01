"Più servizi e logistica". Ecco la top ten dei 10 migliori aeroporti italiani

Ci sono diversi modi per stilare classifiche e ParkVia, azienda britannica che si occupa principalmente di parcheggi, ha voluto allestire la graduatoria degli aeroporti italiani esaminandone le peculiarità della logistica e dei servizi, elementi importanti che possono indurre a scegliere uno scalo invece di un altro.

I parametri presi in considerazione sono otto, ovvero:

Numero di voli

Destinazioni

Distanza in automobile dal centro città

Parcheggio coperto

Airport lounge

Fast track

Wifi gratuito

Recensioni Google

Valutandoli nel loro insieme è stato possibile assegnare punteggi a ogni aeroporto. Ecco la top ten.

Il podio

Per ParkVia l’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Italia, cosa peraltro evidenziata anche dal premio Europe Best Airport Award 2022 che annovera lo scalo tra i migliori dell’interno Continente.

L’offerta di voli e di destinazioni è tanto ingente da lenire gli effetti della distanza dal centro della Capitale, lontano circa 30 chilometri dalla Stazione Termini.

Napoli Capodichino si aggiudica la medaglia d’argento e, in questo caso, oltre al numero di voli e alle destinazioni, i servizi sono stati giudicati di pregio. Non da ultimo la vicinanza al centro della città, lontano circa 4 chilometri.

Milano Malpensa è uno dei fiori all’occhiello, soprattutto per numero di voli e destinazioni. A fare la differenza anche i servizi erogati e i collegamenti verso Milano, su tutti il treno Malpensa Express che unisce l’aeroporto alla stazione Centrale.

Piccoli ma aggressivi

Al quarto posto c’è l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, scalo di respiro internazionale che propone una sempre crescente offerta di rotte, alle quali si aggiungeranno a breve quelle verso e da Nizza e Madrid. È situato a circa 3 chilometri dal centro di Olbia, cosa particolarmente apprezzata in questa classifica.

Milano Linate si aggiudica la quinta posizione, alberga quindi a metà classifica proprio in virtù della doppia lettura offerta dalle destinazioni che propone. Se si considera la sua dimensione, definita media, le rotte internazionali offerte sono ragguardevoli. Considerando l’insieme delle destinazioni, però, risulta che le 34 raggiungibili sono le meno assortite tra i 10 aeroporti in classifica.

Lo scalokarol Karol Wojtyla di Bari è al sesto posto. I collegamenti al centro e i servizi erogati fanno la differenza. I dati del 2022 indicano l'aeroporto al decimo posto per numero di passeggeri transitati (quasi 5,8 milioni) e in continua evoluzione, tant’è che verrà presto inaugurata anche la tratta Bari - Nizza.

Gli altri aeroporti

Cagliari è il settimo aeroporto, nonché il principale scalo della Sardegna. Lo penalizzano la scarsità di tratte e destinazioni, lo premiano i servizi apprezzati dai viaggiatori. Segue Torino che, per ParkVia, è un aeroporto con destinazioni limitate. Il Sandro Pertini ne offre 59 (meno delle 64 del Mario Mameli di Cagliari) ma mette a disposizione dei viaggiatori dei servizi di qualità tale da supplire all’offerta scarna.

Il Venezia – New York è uno dei motivi che ha proiettato l’aeroporto Marco Polo nella top ten italiana. A fronte di servizi non sempre eccellenti (come il Wifi gratuito per un periodo di tempo limitato), sono da apprezzare il numero di tratte offerte e la distanza dal centro – circa 13 chilometri – coperti da diversi bus e navette.

Chiude la classifica l’aeroporto Caravaggio di Bergamo. Lontano circa 55 chilometri da Milano e con un’offerta di voli contenuta, è stato premiato per via dell’organizzazione e dei servizi di elevata qualità.