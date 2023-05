Instagrammer italiani, ecco la classifica dei più seguiti

Tra un “like” e un “repost” le star del web monetizzano e attirano follower. Sul podio troviamo il re di TikTok Khaby00 seguito dalla “digital entrepreneur” Chiara Ferragni e dal noto imprenditore Gianluca Vacchi. Ecco la classifica, stilata da Influenceritalia, degli influencer italiani più seguiti su Instagram.

Gli influencer più seguiti

Instagram è uno dei social più utilizzati a livello mondiale, anche in Italia ha avuto un importante successo. Tramite la piattaforma è possibile interagire e seguire profili di attori, scrittori, politici e molti altri. Alcuni personaggi popolari avevano già una fanbase prima di aprire un account, altri, invece, hanno avuto successo proprio grazie al social network e alla loro capacità di attrarre e incuriosire il pubblico online. È il caso di Chiara Ferragni che ad oggi conta 29,3 milioni di follower, nonostante i numeri importanti, quello dell’influencer milanese non è il profilo italiano più seguito. Un processo molto frequente riguarda chi fa successo su altre piattaforme e poi, dopo aver fidelizzato i propri follower, li trasferisce da una piattaforma all’altra, come ha fatto Khaby Lame, in arte “Khaby00” che su Instagram conta 79 milioni di follower e su TikTok è il terzo profilo più seguito a livello mondiale. Altri personaggi come l’imprenditore Gianluca Vacchi e l’attore e cantante Michele Morrone contano rispettivamente 22,7 e 16 milioni di follower.

Le instagrammer

Consigli di bellezza, cucina e moda. Anche le instagrammer spopolano online grazie alle informazioni che diffondono. Per quanto riguarda le influencer, al primo posto sul podio si posiziona Chiara Ferragni seguita dalla presentatrice e showgirl Belen Rodriguez con 10,9 milioni di follower e dalla conduttrice Diletta Leotta che ha 8,7 milioni di seguaci. Alcune influencer presenti in classifica appartengono ai volti più noti del mondo dello spettacolo come le cantanti Elettra Lamborghini ed Emma Marrone che contano rispettivamente 7,2 e 6,2 milioni di follower. Anche Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi, entrambe presentatrici tv, hanno diversi follower, l’ex modella svizzera ha 5,7 milioni di seguaci mentre la conduttrice romana ne conta 5,6 milioni. Scorrendo la classifica troviamo profili che si occupano di tematiche specifiche come “fattoincasadabenedetta” che racconta online le sue ricette e “cliomakeup_official” che ha spopolato con i tutorial di make-up online.

Gli instagrammer e lo sport

I profili maschili conquistano Instagram e fanno numeri altissimi. Oltre al già citato Khaby00, nella classifica dei più seguiti troviamo Valentino Rossi con 15,3 milioni di follower, un gradino sotto, Fedez con 14,7 milioni di seguaci e Carlo Ancelotti che conta 11,5 milioni di profili. Scorrendo lol report balza subito all’occhio come il mondo dello sport sia molto seguito sul social. Sono particolarmente apprezzati profili come quello di Mario Balotelli con 11,3 milioni di follower e Gianluigi Buffon che totalizza 10,4 milioni di fan online. Anche i profili delle squadre di calcio hanno avuto il loro successo, il primo in classifica che non rappresenta una persona fisica è la pagina della Juventus con 58,2 milioni di follower. Sul podio troviamo anche il profilo dell’Inter con 9,2 milioni di follower e quello di Netflix con 6,9 milioni di follower.