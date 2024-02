Isee 2024: tutti i bonus e le misure disponibili

Sono oltre 20 i bonus che, nel 2024, saranno disponibile per le famiglie in condizione economiche “svantaggiate” e Isee basso.

In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, i nuclei familiari aventi diritto potranno accedere, dunque, ad alcuni o tutti questi bonus e misure di sostegno.

Ma di cosa si tratta? Vediamo i bonus più importanti e i requisiti per accederci .

Assegno di inclusione

Coloro i quali abbiano un Isee non superiore a 9.360 euro e un valore del reddito familiare inferiore a 6mila euro annui, hanno diritto all’ottenimento dell’Assegno di Inclusione che ha sostituito, dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza.

La misura, valida per un massimo di 18 mesi e rinnovabile per ulteriori 12, è rivolta alle famiglie con almeno un minore, una persona disabile e un componente con un’età superiore a 60 anni.

Gli importi massimi erogati sono pari a 500 euro al mese più 280 euro di integrazione per l’affitto, che diventano 630 di base più 150 per l’affitto per le persone che hanno più di 67 anni.

Bonus bollette e idrico

Questa misura riguarda, in modo distinto, le utenze telefoniche, l’elettricità e il gas.

Possono beneficiare del bonus bollette telefoniche coloro i quali abbiano un Isee inferiore agli 8.112,23 euro; la misura consiste in uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica olte che 30 minuti al mese di telefonate gratuite verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili.

Il bonus energia elettrica è richiedibile, invece, da coloro i quali abbiano:

un Isee non superiore a 15mila euro;

un Isee non superiore a 30mila euro con almeno 4 figli a carico.

L’importo massimo dell’Isee scende a 9.530 euro (o 20mila per le famiglie con almeno 4 figli a carico) per fruire del bonus gas, che comporta un risparmio fino al 15%; gli stessi importi valgono anche per il bonus idrico che prevede cinquanta litri di acqua al giorno gratuiti che corrispondono a 18,25 metri cubi all’anno, da moltiplicare poi per ogni componente del nucleo familiare.

Carta acquisti

Si tratta di una carta di pagamento elettronica, prepagata ricaricabile e gratuita, del valore di 40 euro mensili su cui vengono accreditati ogni due mesi 80 euro.

È rivolto alle persone tra 65 e 70 con un Isee pari a 8.052,75 euro e importo dei redditi non superiore a 8.052,75 euro, ma a poterlo richiedere ci sono anche i genitori di un bambino minore di 3 anni con un valore massimo dell’indicatore pari a 8.052,75 euro.

Bonus tasse scolastiche e asili nido, libri e cultura

Si tratta di un pacchetto di misure rivolte, direttamente o indirettamente, ai bambini e giovani, a partire dalla misura rivolta alle tasse scolastiche e agli asili nido che comporta la riduzione delle rette e dei costi di iscrizione.

Per quanto riguarda gli asili nido:

per gli Isee inferiore a 25mila euro il bonus sulla retta è fino a 3.000 euro all’anno;

per gli Isee tra 25.001 e 40mila euro il bonus è fino a 2.500 euro all’anno;

per gli Isee superiori a 40.000 euro il bonus è fino a 1.500 euro.

Relativamente alle tasse scolastiche, inoltre, la riduzione dei costi può diventare:

esenzione completa dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado le cui famiglie abbiano un Isee non superiore a 20mila euro;

per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado le cui famiglie abbiano un Isee non superiore a 20mila euro; esenzione per le tasse per l’iscrizione a tutte le istituzioni universitarie e AFAM con un Isee sotto i 13mila euro.

Questi bonus non devono essere confusi con le spese che possono essere portate in detrazione fiscale, tema di cui abbiamo parlato in precedenti articoli de IlGiornale.It.

Il bonus libri, infine, consiste in sconti sull’acquisto del materiale scolastico, tra cui libri mentre il bonus cultura consiste in un voucher del valore di 500 euro per i ragazzi nati nel 2005 che fanno parte di famiglie con Isee non superiore a 35mila euro.