Ita, sciopero di 24 ore del personale di terra: cosa c'è da sapere

Sarà un lunedì nero, il primo dopo il lungo periodo di festività natalizie e giorni "rossi" sul calendario (Natale e Capodanno), con il quale dovranno fare i conti migliaia di passeggeri che avevano scelto di volare con la compagnia di bandiera nazionale, Ita Airways. Non certo il modo migliore per iniziare il 2024 ma per 24 ore a partire dalla mezzanotte di domani ci sarà lo sciopero del personale di terra con la cancellazione di alcuni voli nazionali.

La nota di Ita

" A seguito della proclamazione dello sciopero delle società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e Venezia della durata di 24 ore previsto per la giornata di lunedì 8 gennaio, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell'operativo dei voli di Ita Airways", si legge sulla nota pubblicata dalla compagnia. Per questo motivo saranno 20 i voli nazionali cancellati per la giornata di domani, 8 gennaio, ma verranno comunque garantiti tutti i voli internazionali.

I 20 voli cancellati

Nel dettaglio, è stata pubblicata la lista di tutti i voli (clicca qui per l'elenco completo) che non decolleranno: tra questi rientrano l'AZ 1288 da Napoli a Milano-Linate, AZ 1289 da Linate a Napoli, l'AZ 1290 da Napoli a Linate e l'AZ 1299 da Linate a Napoli; AZ 1351 da Milano-Linate a Trieste e l'AZ 1352 da Trieste a Linate; AZ 1576 da Linate a Cagliari e AZ 1577 da Cagliari a Linate; AZ 1641 da Linate a Brindisi, AZ 1644 da Brindisi a Linate, AZ 1652 da Bari a Linate e AZ 1653 da Linate a Bari; l'AZ 1713 da Milano-Linate a Catania e l'AZ 1714 da Catania a Linate; l'AZ 1764 da Palermo a Linate e l'AZ 1765 da Linate a Palermo; infine quattro voli da Roma Fiumicino a Milano Linate e viceversa che sono l'AZ 2034, AZ 2037, AZ 2038 e AZ 2059.

Le avvertenze per i passeggeri

Per cercare di attenuare, in parte, i disagi previsti " Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto" . I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per domani, lunedì 8 gennaio, qualora rientrassero nella cancellazione del proprio volo o se l'orario di partenza subisse una modifica, potranno cambiare la prenotazione senza incorrere in alcuna penale oppure potranno chiedere il rimborso del biglietto ma soltanto nel caso in cui sia avvenuta la cancellazione del volo o un ritardo maggiore a cinque ore.

Per compiere queste operazioni c'è tempo soltanto entro la giornata di venerdì 12 gennaio telefonando al numero verde 800 93 60 90 ( chi chiama dall’estero dovrà comporre +39 06 8596 0020), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. Insomma, l'importante è informarsi per non ricevere sgradite sorprese quando ci si reca in aeroporto.