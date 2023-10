Da Milano alle Maldive in business e con chef stellato: cosa accadrà da marzo

Nelle scorse ore una nuova compagnia aerea ha spiccato il volo: si chiama Beond e promette un super comfort per i suoi (pochi) passeggeri: si tratta, infatti, di una categoria di lusso che consentirà a un massimo di 44 persone di poter sedere su sedili grandi quanto dei divani letto, essere presi e riaccompagnati a casa da autisti personali e i pasti a bordo preparati e curati da chef stellati. Il nostro Paese vedrà il primo decollo da Milano nei prossimi mesi.

La nuova tratta da Malpensa

L'inaugurazione è avvenuta l'11 ottobre con celebrazioni a Dubai e Malè, capitale delle Maldive, quest'ultima protagonista della nuova e unica rotta dall'Italia con voli da e per Milano Malpensa due volte la settimana a partire dal mese di marzo 2024. Alla presenza dei dirigenti della Beond è stato presentato un Airbus A319 pronto a decollare a novembre da Riyad (Arabia Saudita, 9 novembre), Monaco di Baviera (15 novembre) e Zurigo (17 novembre). La compagnia ha poi annunciato le rotte da Dubai e dal capoluogo lombardo per la prossima primavera.

Quali sono i costi

Chi potrà permetterselo e prenoterà in tempo utile pagherà quattromila euro andata e ritorno: in cambio, però, si starà molto larghi e comodi ma anche secondo la distribuzione interna visto che le file sono composte soltanto da due sedili a destra e sinistra come mostra l'immagine che abbiamo allegato all'interno del pezzo. " C’è una forte domanda da Milano alle Maldive per il servizio premium offerto da Beond" , ha dichiarato al Corriere Sascha Feuerherd, direttore commerciale. La linea area chiamata "leisure premium" promette di avere una flotta di aerei all'avanguardia " della famiglia Airbus A320 in una configurazione lay-flat di lusso unica, portando passeggeri alle Maldive dall'Europa, dal Medio Oriente e dall'Asia-Pacifico .

Durante la conferenza stampa di presentazione alla stampa internazionale, Tero Taskila, Ceo di Beond e uno dei fondatori, ha spiegato che l'obiettivo della compagna sarà quello di " far volare i nostri clienti verso le destinazioni più uniche e incontaminate dove possano liberare il loro esploratore interiore nella vacanza più memorabile della loro vita". Per adesso, però, si vola ancora con vecchi vettori utilizzati dalla EasyJet perché si aspetta la consegna " dei nuovi A321LR con 68 sedili" , ha commenta il Ceo che ha lamentato ritardi nelle consegne.

Le tariffe a disposizione sono tre: dalla Delight, quella più bassa ma senza l'autista e neanche la possibilità di entrare nella lounge a "Bliss" e "Opulence" che comprendono il pacchetto completa con l'ultima che consente modifiche relative al peso dei bagagli anche all'ultimo momento oltre a poter spostare gratuitamente il giorno della partenza. La compagnia area aveva già annunciato la realizzazione di stoviglie di lusso a bordo dei propri aerei con il marchio Beond in collaborazione con il marchio inglese William Edwards. " La collezione è composta da pregiate porcellane con delicati motivi in ​​filigrana dorata. Ogni pezzo del set incarna il lusso discreto ".