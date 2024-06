Modello 730 precompilato: si può modificare dopo l’invio?

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella compilazione del modello 730 si possono commettere degli errori o delle dimenticanze a cui è possibile porre rimedio per non “incappare” in successive verifiche.

Come anticipato in un precedente articolo de IlGiornale.It, dallo scorso 20 maggio è possibile modificare il modello 730 precompilato ma la scadenza (o meglio dire le scadenze considerando che il termine per l’invio del 730 è diverso da quello per il modello Reddito) è ancora lontana; ciò nonostante, prima si inoltra la dichiarazione prima si riceveranno gli eventuali rimborsi a cui si ha diritto e, pertanto, in molti hanno già provveduto a questo adempimento fiscale.

Ma cosa succede se ci si rende conto che nella dichiarazione con modello 730 sono presenti degli errori o ci si è dimenticati di inserire alcuni dati? Si può modificare il modello?

Vediamo cosa fare.

Come annullare la presentazione inviata ed entro quando

Il contribuente può annullare la dichiarazione già inviata, ma solo una volta; a questo punto sarà necessario trasmettere (non prima di 24/48 ore dall’annullamento) una nuova dichiarazione altrimenti il procedimento risulterà incompleto e, dunque, si ricadrà nell’omessa dichiarazione.

Come evidenzia l’Agenzia delle entrate: “a partire dal 27 maggio 2024 il contribuente che ha già trasmesso il modello 730 o il modello Redditi e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate. L’annullamento del modello 730/2024 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 20 giugno 2024”.

Dunque, c’è tempo solo sino al 20 giugno per annullare il modello 730 di dichiarazione inviato.

Dopo questa data è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata solo:

presentando entro il 25 ottobre, al Caf o al professionista un 730 integrativo. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente. Non può essere presentato un 730 integrativo, qualora nel 730 inviato sia emerso un debito da imposte sostitutive da versare con il modello F24.

trasmettendo, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 15 ottobre.

È possibile anche solo apportare delle modifiche compilando, a partire dal 6 giugno ed entro il 15 ottobre prossimo, il Modello redditi correttivo e reddito aggiuntivo/integrativo; il secondo si utilizza nel momento in cui dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ma essendo trascorso il periodo utile per poterlo annullare

utilizzato il modello “” entro, comunque, il 15 ottobre 2024, data oltre cui è necessario presentare il modello “”.