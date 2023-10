Pensionati, niente Portogallo? Ecco tutte le mete alternative

Da pittoresche isole mediterranee a metropoli europee, molti pensionati italiani stanno cercando nuove opportunità all'estero per ottimizzare la loro situazione fiscale. Oltre 350mila persone si sono sparpagliate in 165 Paesi diversi, costituendo il 2,6% della popolazione totale dei pensionati del paese. Questi soggetti ricevono quasi 1,5 miliardi di euro, pari al 2% del totale erogato dall'Istituto come descritto dai dati Inps.

I motivi della scelta

La scelta è dovuta a motivi che vanno oltre gli sconti fiscali, con Paesi come Canada, Germania, Svizzera, Australia e Francia che attraggono pensionati italiani in gran numero. In queste nazioni, tra le 40 e le 50mila persone hanno trovato una nuova casa. Tuttavia, negli ultimi anni, alcune destinazioni emergenti stanno guadagnando popolarità.

Portogallo e Grecia

In merito alla situazione il Portogallo ospita circa 3.500 pensionati italiani e potrebbe vedere un aumento nei prossimi anni, dato il clima fiscale particolarmente favorevole. In Grecia, i pensionati stranieri che trasferiscono la loro residenza possono godere di una tassazione agevolata del 7% per 15 anni sui loro redditi da lavoro nel settore privato, la misura è stata introdotta nel 2013.

Croazia e Tunisia

Per quanto riguarda la Croazia viene offerta un'aliquota fiscale del 12% per assegni fino a 2.300 euro e del 18% per coloro che superano questa soglia. Per godere di questi benefici, è richiesta una permanenza minima di 183 giorni l'anno e l'assenza di residenza e domicilio in Italia. Mentre in Tunisia la tassa per pensionati stranieri ammonta al 20% rispetto all’assegno percepito. Tuttavia, ci sono requisiti, tra cui non essere stato tassato come residente fiscale nei cinque anni precedenti e soddisfare i requisiti di soggiorno.

Malta, Cipro, Canarie e Romania

Malta offre una tassazione agevolata al 15% sui redditi provenienti dall'estero, comprese le pensioni, a condizione che si rispettino determinate regole, tra cui il possesso di un immobile o un contratto di locazione. Cipro esenta le pensioni fino a 3.420 euro dall'imposta, con un'aliquota del 5% per le somme superiori, inoltre offre anche agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ricostruzione di case. Le Canarie forniscono sconti fiscali per i pensionati con più di 65 anni, arrivando a 7.000 euro per quelli con più di 75 anni. In Romania, si applica una flat tax del 10% sul reddito delle persone fisiche, senza sconti specifici per i pensionati stranieri.

Europa orientale

Analizzando la situazione in alcuni paesi dell'Europa orientale come Bulgaria, Slovacchia e Albania, si tratta di realtà che non impongono alcuna tassa ai pensionati stranieri che decidono di trasferirsi nel loro territorio.