Monopattini elettrici, arriva il "targhino" obbligatorio. Cosa fare per installarlo

Arrivano le nuove regole del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i possessori di monopattini elettrici. La normativa si è fatta un po' attendere, ma ecco giungere ora le novità. È stato infatti introdotto il "targhino" obbligatorio, che dovrà essere applicato al veicolo, ma sarà collegato al conducente. Il "targhino", prodotto dalla Zecca dello stato e distribuito dalla Motorizzazione, non sarà rimovibile e deve essere considerato come un contrassegno adesivo identificativo che darà informazioni sul conducente.

Si tratta di un importante passo in avanti per la regolamentazione di questi mezzi sempre più presenti sulle nostre strade. È quanto previsto dal Codice della Strada, che prevede oltre alla targa, l'assicurazione per la responsabilità civile, l'obbligo di indossare il casco e di circolare su strade urbane con limite di velocità non superiore ai 50 km/h.

Ma come sarà questo "targhino"? Si parla di un contrassegno adesivo, plastificato e non rimovibile. Dovrebbe essere rettangolare, con misure 5x6 centimetri. Recherà sei caratteri alfanumerici neri su fondo bianco riflettente, disposti su due righe. Tutte le lettere sono ammesse, tranne A, E, I, O, Q, U, mentre i numeri andranno da 2 a 9. Nella targa figureranno anche l'emblema della Repubblica e la sigla del Mef. Dal momento che i monopattini non sono registrati nell'Archivio nazionale veicoli, il codice sarà legato al conducente non al mezzo.

Il "targhino" dovrà essere applicato sul parafango posteriore, oppure sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Per chi sarà trovato senza il contrassegno scatterà una multa che può andare dai 100 ai 400 euro.

Lo scopo di questo nuovo elemento è quello di riuscire a identificare

più rapidamente i trasgressori, e agevolare le procedure di risarcimento in caso di incidenti. Il provvedimento entrerà in vigore una volta trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione in