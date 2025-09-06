Multe autovelox, la sentenza che può cambiare tutto: "Valide anche con apparecchi non omologati"

La questione dell'omologazione come condizione necessaria al fine di ritenere valide le multe per eccesso di velocità derivanti dalle rilevazioni effettuate tramite gli autovelox continua a tenere banco e a creare dibattito, anche dal punto di vista legale.

A tal proposito, ad aver creato un precedente in grado nuovamente di rimescolare le carte per quanto concerne questo specifico ambito è la recente sentenza pronunciata dal tribunale di Bologna, che in sostanza ha definito lecite le sanzioni anche nel caso in cui i rilevatori di velocità siano semplicemente approvati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giudice Alessandra Cardarelli ha infatti deciso di respingere l'appello di un'automobilista che contestava la multa comminatagli in quanto sorpreso a una velocità di 67 chilometri orari, su un tratto stradale con limite fissato a 50, da un autovelox risultato solo approvato dal ministero ma sprovvisto di regolare omologazione.

In sostanza sono stati individuati due differenti orientamenti, ovvero quello che prevede lo stesso valore per l'omologazione e l'approvazione degli autovelox e quello stabilito dalla Cassazione con l'ordinanza 10505 del 18 aprile 2024 , secondo cui invece le due procedure non sono equipollenti e l'omologazione deve essere un requisito imprescindibile per ritenere valida una multa derivante dalla rilevazone effettuata tramite apposito apparecchio elettronico.

Il giudice ha scelto di discostarsi dalla sentenza della Suprema Corte prediligendo il primo orientamento: secondo la sentenza del tribunale di Bologna, l'articolo 142 del Codice della Strada andrebbe interpretato congiuntamente all'articolo 201, che prevede espressamente l'utilizzo di apparecchiature "omologate ovvero approvate" . La Cardarelli, in sostanza, ha ritenuto di poter affermare che il legislatore con la sopra citata espressione abbia voluto attribuire il medesimo valore a entrambi i procedimenti, assimilandoli.

Non solo: secondo il giudice, anche nel caso in cui si accettasse la distinzione tra approvazione e omologazione, è compito dell'automobilista quello di "provare il malfunzionamento dell’apparecchio o contestare specificamente i fatti rilevati" .

"messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento"

Nel caso portato in tribunale dal conducente, al contrario, costui non ha mai, né tantomeno negato di aver percorso quello specifico tratto di strada o di aver proceduto alla velocità rilevata dall'autovelox "incriminato".