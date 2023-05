"Il peggio deve ancora venire". Stangata sui mutui: di quanto aumenta la rata

Aumentano dello 0,24% i tassi di intesse dei mutui nel mese di marzo: lo ha comunicato la Banca d'Italia nel Report " Banche e moneta: serie nazionali" pubblicato il 10 maggio . In questo modo, le famiglie impegnate nell'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) dovranno fare i conti con il 4,36% di marzo rispetto al 4,12% del precedente mese di febbraio.

Quali sono gli aumenti

La Banca d'Italia spiega che " la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 37% (46% nel mese precedente)" e che il Tasso Annuale Effettivo Globale di Interesse sulle nuove erogazioni di credito al consumo si attesa al 10,12% contro il 9,88% del mese precedente. I tassi di interesse aumentano praticamente su tutte le voci: per quanto riguarda i " nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 4,30% (3,55 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,68% mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 4,01%". Infine, i tassi di interesse passivi sul totale dei depositi in essere si attestano allo 0,60% con uno scarto più alto rispetto allo 0,54% del mese prima.

Come abbiamo visto sul Giornale, mai come adesso è molto difficile operare una scelta fra tassi fissi e variabili: la Bce ha annunciato la stangata nei giorni scorsi aumentando i tassi dello 0,25% per porre un freno all'inflazione ma provocando inevitabili costi in più per le famiglie e i singoli cittadini.

La denuncia delle associazioni

" Il peggio deve ancora venire considerato che il monitoraggio di Bankitalia non registra ancora gli effetti della decisione assunta lo scorso 4 maggio dalla Bce, che ha fatto salire i tassi d'interesse di ulteriori 25 punti base ", ha dichiarato il Codacons mettendo in guardia i nuclei familiari del nostro Paese sulle rate dei mutui destinate a salire fino a 25 euro al mese per i tassi variabili che hanno importi compresi tra 125 e 150mila euro, ossia quelli più gettonati. Con la stangata europea, però, " la rata mensile di un mutuo a tasso variabile salirà complessivamente tra i 225 e i 295 euro rispetto a quanto pagato nel 2021, con ripercussioni sulle famiglie comprese tra i +2.700 e +3.540 euro all'anno" . In questo modo, conclude l'associazione, quasi due milioni e mezzo di famiglie avranno enormi difficoltà a portare avanti le rate.