Carburanti in calo: buone notizie per chi viaggia a Natale e Capodanno

A seguito del crollo delle quotazioni in borsa dei prodotti raffinati, avvenuto verso la fine della scorsa settimana, arriva una buona notizia per i numerosi italiani che si metteranno al volante durante le festività, in particolar modo nel periodo compreso tra Natale e Capodanno: le medie dei costi dei carburanti alla pompa, infatti, iniziano a decrementare in maniera decisamente vistosa.

Lo scorso venerdì, infatti, le quotazioni dei prodotti raffinati in area Mediterranea avevano chiuso con la benzina a 520 euro per mille litri (-13) e con il diesel a 720 euro per mille litri (-32). Ora, stando alle medie riportate dall'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, e successivamente elaborati dalla Staffetta Quotidiana e da Quotidiano Energia, i risultati di tale tendenza nei distributori nazionali sono i seguenti.

Il costo medio della benzina è di 1,657 euro al litro (complessivamente, dunque, un calo di 10 centesimi): i prezzi delle compagnie si assestano mediamente sugli 1,658 euro per litro, mentre quelli delle "pompe bianche" sugli 1,656 euro per litro.

Il prezzo medio del diesel è invece di di 1,724 euro al litro (complessivamente, dunque, un calo di 9 centesimi): i prezzi delle compagnie si assestano mediamente sugli 1,725 euro per litro, mentre quelli delle "pompe bianche" sugli 1,721 euro per litro.

Il costo per l'acquisto di Gpl si colloca tra un minimo di 0,774 e un massimo di 0,788 euro al litro per quanto concerne le compagnie. Per un rifornimento "no logo" si scende invece fino a 0,760 euro per litro.

Il prezzo medio del metano auto praticato dalle compagnie oscilla invece tra un minimo di 2,343 e un massimo di 2,524 al chilo. Il "no logo" si assesta mediamente sui 2,469 euro per chilo. Il metano servito risulta a 2,459 euro al chilo (+ 1): per quanto concerne le compagnie i dati sui carburanti diffusi dall'Osservatorio del ministero riferiscono un costo di 2,430 euro al chilo, mentre per le "pompe bianche" si arriva a 2,482 euro per chilo. Il Gnl, infine raggiunge la quota media di 2,232 euro al chilo (-7). Le compagnie, nello specifico, propongono 2,283 euro al chilo, mentre le pompe bianche scendono mediamente sui 2,196 euro per chilo.

Un risparmio, dunque, per gli italiani che si metteranno in viaggio durante le feste.