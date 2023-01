Nuovo aumento sui carburanti: oltre 2 euro per diesel e benzina

Tornano ad avere il segno + i prezzi dei carburanti in Italia che superano nuovamente il tetto dei due euro al litro quando si tratta di benzina e diesel in modalità "servito": lo ha fatto sapere StaffettaQuotidiana che ha reso pubblici i nuovi aumenti che interessano le stazioni di servizio.

Le nuove tariffe

Gli aumenti medi sono di un centesimo al litro mentre Tamoil si porta a due centesimi limitatamente al gasolio: in questo modo, la modalità "fai da te" rimane sempre quella più conveniente con 1,875 euro al litro (in precedenza 1,872) per la benzina e 1,92 (in precedenza 1,914) per il diesel sulla media nazionale. Ricordiamo che i prezzi vengono comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico che permette di consultare in tempo reale " i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali .

Come detto, la rilevazione su circa 18mila impianti nelle ultime ore mostra che il prezzo medio nazionale praticato della benzina nei distributori no logo è 1,875) mentre per i diesel no logo si attesta a 1,914. Sul servito, il prezzo medio per la benzina è di 2,014 euro al litro (2,007 quello precedente) con i no logo a 1,926); invece, la media del diesel servito è 2,057 euro al litro (in precedenza 2,051), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 2,004 e 2,114 euro al litro (i no logo stanno a 1,964). I prezzi sul Gpl si attestano tra 0,791 e 0,803 euro al litro (no logo 0,771) mentre, il prezzo medio sul metano è compreso tra 2,027 e 2,280 (no logo 2,151).

"Sciopero da evitare"

Come abbiamo visto sul Giornale.it, grazie all'intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è stato revocato il secondo giorno di sciopero previsto dai benzinai. Un plauso è arrivato anche da Silvio Berlusconi che si è complimentato con Urso sottolineando che a farne le spese sono stati soltanto i cittadini precisando che i gestori " non meritano di essere indicati come i responsabili degli aumenti dei prezzi della benzina o addirittura degli speculatori. Gli aumenti dei mesi scorsi non dipendevano in alcun modo dai benzinai, che anzi ne erano vittime come noi ", ha dichiarato a "Dritto e Rovescio" su Rete 4, intervistato da Paolo Del Debbio.

Adesso, dunque, si guarda con sospetto a questi ennesimi aumenti che sanno tanto di speculazione ma sui quali il governo Meloni ha già messo gli occhi da numerose settimane: come abbiamo visto sul Giornale.it, infatti, la Procura di Roma ha recentemente aperto un fascicolo per scoprire cosa c'è dietro l'aumento folle dei prezzi nelle scorse settimane e scovare i responsabili. Già a dicembre il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva messo in allarme la Guardia di Finanza invitando al monitoraggio dei prezzi e scovare i "furbetti" dietro alle speculazioni.