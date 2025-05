Occhio alla data del 28 giugno: cosa cambia per i prelievi al bancomat

Ascolta ora 00:00 00:00

Importanti novità in arrivo per i prelievi al bancomat: a partire dal prossimo 28 giugno chi si recherà allo sportello ATM per prelevare dei contanti si accorgerà di alcune modifiche. Il tutto rientra nella riforma del sistema interbancario europeo. Dal momento che le autorità europee mirano alla maggiore trasparenza possibile è stata emanata una nuova regolamentazione a riguardo.

In sostanza, dal prossimo 28 giugno la banca proprietaria dello sportello bancomat determinerà e prenderà visione dell'importo della commissione che sarà applicata ad ogni prelievo. Chi si recherà allo sportello potrà vedere l'importo della commissione stessa e poi decidere se procedere o meno con l'operazione. Insomma, quando andremo a prelevare vedremo a quanto ammontano le spese di commissione di ciascun istituto di credito e saremo liberi di decidere se prelevare da uno sportello ATM oppure no. Sarà tutto trasparente. Questo è indubbiamente un vantaggio.

Non tutto, però, potrebbe essere a favore dell'utente. Se un tempo, infatti, era la banca del cliente a stabilire il prezzo della commissione anche presso gli sportelli di altre banche, adesso ogni banca potrà decidere quale tariffa applicare per l'uso dei propri sportelli da parte di chi è utente presso altri istituti di credito. Questo darà alle banche una notevole libertà di strategia. Da un lato questa situazione potrebbe andare a vantaggio dell'utente (le banche, per ragioni di competitività, potrebbero abbassare parecchio le tariffe), dall'altro rischia di tradursi in costi considerevoli in quelle zone in cui c'è poca concorrenza.

A rimetterci maggiormente potrebbero essere i clienti che risiedono in piccoli centri urbani, dove le poche banche presenti potrebbero decidere di applicare

delle tariffe davvero ingenti, sfruttando il bisogno degli utenti di prelevare contanti. Si pensi a coloro che sono clienti di banche digitali e che necessitano di recarsi presso un altro istituto di credito per prelevare.