Occhio alla truffa su 4 Ristoranti di Alessandro Borghese: ecco come agiscono i malviventi

I criminali non si fermano davanti a nulla e trovano metodi sempre nuovi per poter raggirare le loro vittime; ultimamente ha preso piede una nuova truffa che sfrutta l'immagine di 4 Ristoranti, celebre programma tv, molto amato dagli italiani, condotto dallo chef Alessandro Borghese. Sfruttando il grande richiamo dello show, i malviventi sono già riusciti a mettere a segno qualche colpo.

Per prima cosa è bene chiarire che 4 Ristoranti non ha nulla a che vedere con quanto sta accadendo. Al solito, sono i malviventi a usare l'immagine del programma per truffare le vittime, tutti ristoratori che vorrebbero partecipare alla prestigiosa competizione. In pratica, i criminali si fingono autori del programma e contattano i titolari dei ristoranti prescelti per invitarli a prendere parte a una puntata della trasmissione. C'è però una richiesta: per cimentarsi nella fantomatica sfida culinaria si deve pagare una somma di denaro.

Compresa la situazione Alessandro Borghese, Sky e Banijay Italia si sono subito attivati per rendere nota la truffa e mettere in guardia i fan e i ristoratori che seguono il programma. Viene ribadito che partecipare al cooking show è assolutamente gratuito . "Abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate a ristoratori da parte di falsi rappresentanti di Sky Italia e Banijay Italia, che chiedono denaro per partecipare al programma Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Si tratta di una truffa: la partecipazione al programma è completamente gratuita e la selezione dei ristoranti è a cura esclusiva della produzione e di Sky" , è quanto si legge sui profili social della trasmissione. "Invitiamo a prestare attenzione e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti".

La speranza è che questa notizia si diffonda in fretta, raggiungendo più ristoratori possibili,

così che tutti siano consapevoli dell'inganno. La partecipazione a 4 Ristoranti è adegli autori dei programma, non vi è alcuna possibilità di accedere allo show pagando delle somme di denaro.