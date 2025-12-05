Pensionati, il 2026 sarà l'anno della grande fuga: ecco le mete più attrattive

Sono sempre di più i pensionati italiani disposti a lasciare il nostro Paese per andare a vivere altrove, alla ricerca di condizioni economiche migliori. Si tratta ormai di una realtà, fra l'altro in aumento. L'argomento è stato ampiamente discusso, dato che il fenomeno continua a crescere. Sono molte le Nazioni straniere ad aver preso atto di questa situazione, e ad aver letteralmente spalancato le porte ai nostri connazionali.

Tutto fa pensare che il prossimo anno si potrebbe addirittura raggiungere un vero e proprio record. Il 2026 potrebbe essere l'anno dei grandi spostamenti. Questo, almeno, quando riferito dall'Annual Global Retirement Index di International Living, che si occupa di analizzare le varie mete in cui conviene spostarsi una volta conclusa la vita lavorativa. La classifica delle mete migliori in cui trasferirsi viene stilata tenendo conto di una serie di parametri, come possibilità di integrarsi con la gente locale, costo della vita, qualità della sanità, accesso ai visti, clima e alloggi.

Fra le destinazioni migliori, troviamo la Grecia. Ad attirare moltissimi pensionati è la Golden Visa: in pratica, una volta acquistato un immobile da 250mila euro si ha automaticamente diritto al permesso di soggiorno stabile. A ciò si aggiungano il clima assolutamente mite, la bellezza del paesaggio, una buona sanità e alloggi accessibili. In zona costiera si vive benissimo, e il costo della vita non è troppo elevato.

A seguire abbiamo Panama. Qui abbiamo il programma "Pensionado", che garantisce tutta una serie di vantaggi e sconti. Si ha infatti uno sconto del 15% sulle spese mediche, del 25% sui voli, del 30% sui trasporti e del 50% sugli spettacoli. Anche in questo caso, il paeseggio è bellissimo e il clima assolutamente gradevole. Il costo della vita è competitivo.

La Costa Rica si conferma come una delle mete più amate. Il clima ottiene il punteggio più alto in assoluto. Fra l'altro, la penisola di Nicoya è nota per essere uno dei luoghi in cui si vive più a lungo.

Una meta sempre scelta è il Portogallo, apprezzato per sanità, clima e sviluppo. Anche in questo caso i pensionati hanno diritto a una Golden Visa, con tanto di visto standard. Per ottenere tutto ciò, basta dare prova di avere un reddito stabile. Dello stesso avviso il Messico, dove sempre più pensionati si stanno spostando, soprattutto dagli Stati Uniti. Qui il costo della vita è basso, e ci si può avvalere di un ottimo sistema sanitario. Non è difficile ottenere la residenza.

Altre mete ambite sono Thailandia

. La prima piace per la governance e i costi ridotti. Si tratta inoltre di una zona in forte crescita. La seconda, invece, ha un ottimo clima, infrastrutture ottime e costi accettabili.