Assegni più ricchi fino al 5% in più: tutte le novità sulle pensioni ad ottobre

Giungono ottime notizie sul fronte pensionistico per il mese che sta per arrivare, ottobre 2024: una folta platea di ex lavoratori potrà beneficiare di aumenti sull'importo mensile grazie ad alcune misure fiscali messe in campo dal governo Meloni e alle rivalutazioni che si fanno annualmente in base all'inflazione. In questo modo saranno più di 16 milioni di persone a ricevere l'incremento che andrà a favorire specialmente gli assegni più bassi in un range compreso tra il +1,7% e il +5,4%.

Gli aumenti in base al reddito

Come anticipato, gli aumenti saranno commisurati al guadagno di ogni pensionato con un occhio di riguardo maggiore per le pensioni minime che aumenteranno di 16 euro passando da 598 euro a 614. Nel dettaglio, però, ecco la tabella da tenere a mente con le percentuali di aumenti sulle entrate lorde:

+5,4% sulle pensioni di quattro volte il minimo Inps e importi lordi che non superano 2.272,76 euro;

+4,59% per quelle comprese tra 4 e 5 volte il minimo Inps su importi lordi che non superano 2.839,70 euro;

+2,86% sulle pensioni tra 5 e 6 volte il minimo Inps su importoi lordi che non superano 3.407,64 euro;

+2,53% sugli importi tra 6 e 8 volte il minimo Inps su importi che non superano 4.543,52 euro;

+1,99% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il minimo Inps su importi che non superano 5.679,40 euro;

+1,72% per le pensioni maggiori di dieci volte in minimo Inps su importi maggiori di 5.679,40 euro.

Il calendario di ottobre

Quando mancano ormai pochi giorno al debutto di ottobre, i pensionati devono sapere i giorni in cui verranno erogati gli importi così da evitare di andare alle Poste quando non è ancora arrivato il proprio turno. Come sempre accade, negli uffici postale si segue il rigoroso ordine alfabetico per cui i cognomi A-B avranno la cifra il 1° ottobre; C-D il 2 ottobre; dalla E alla K il 3 ottobre; dalla L alla O il 4 ottobre; dalla P alla R nella sola mattina del 5 ottobre (è un sabato) e dalla S alla Z se ne riparla lunedì 7 ottobre.

Gli obiettivi della Manovra

Se n'è parlato recentemente: l'esecutivo mira ad aumentare le pensioni mimime passando da 614 euro a 625 ma questa soglia potrebbe alzarsi

fino a 630 euro così da dare un aiuto in più alle persone più svantaggiate. I colloqui all'interno della coalizione sono aperti e si lavorando a questo piano che, secondo le prime stime, costerebbe circa un miliardo di euro.