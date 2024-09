In arrivo l'aumento delle pensioni minime: così cambierà l'assegno

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'avvicinarsi della manovra economica di fine anno, pronta a entrare nel vivo nelle prossime settimane, iniziano a delinearsi le strategie del governo guidato da Giorgia Meloni. Le misure principali che verranno messe nere su bianco nella legge di bilancio avranno un obiettivo primario: sostenere le fasce più deboli e il ceto medio. Vanno in quest'ottica sia il taglio del cuneo fiscale sia la riforma delle aliquote Irpef. Non solo: la volontà è anche quella di aumentare le pensioni minime, incrementando così l'importo per gli anziani che - a oggi - ricevono un importo basso.

L'aumento delle pensioni minime

Come muoversi per adeguare le pensioni minime all'inflazione? Al momento si vuole seguire lo stesso schema applicato nella scorsa Finanziaria: così facendo, riferisce Il Messaggero, ci sarebbe un aumento di poco più di 11 euro per gli assegni di chi riceve il trattamento minino. In sostanza si passerebbe da 614,77 a 625,83 euro. Dal suo canto l'esecutivo dovrebbe impegnare circa un miliardo di euro.

Fin da subito il governo ha tracciato una rotta per una rivalutazione piena di tutte le pensioni che arrivano a 2.270 euro. Una scelta che, nelle intenzioni, va nella direzione di adeguarle pienamente al costo della vita. Il che si traduce in una rivalutazione al 120% per le pensioni minime. Un'opera ritenuta equa che, allo stesso tempo, vede crescere di meno l'assegno di chi può contare su un importo molto alto.

Il piano per l'assegno a 650 euro

La discussione nel centrodestra è aperta e i colloqui tra gli alleati sul tema sono appena iniziati. Ovviamente ogni piano per incrementare ancora di più l'assegno è il benvenuto, purché sia sostenibile. Ad esempio Forza Italia sta lavorando a un piano da presentare al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispettando le risorse disponibili e dunque gli spazi di manovra. Gli azzurri sono in pressing per portare il valore delle minime a 650 euro al mese.

Un'operazione che, stando alle prime stime fatte da FI, avrebbe un costo di circa 1 miliardo di euro. Come recuperalo? Attraverso la rimodulazione delle tax expenditures e dalla spesa impropria dell'Inps per l'assistenza. Inoltre, considerando i carichi familiari e il patrimonio del singolo soggetto, si potrebbe ricorrere a una soluzione per contenere i costi: il tetto massimo ai pensionati sopra i 75 anni.

In attesa delle decisioni di novembre sulla prossima manovra, Forza Italia continua a chiedere di accelerare sulle privatizzazioni, di aumentare gli incentivi alle imprese e di ridurre gli sprechi.

Abbiamo chiara anche la nostra missione nel difendere i più deboli e il ceto medio, molto penalizzato in questi anni. Per questo sono fondamentali sia l'innalzamento delle pensioni minime sia il taglio dell'Irpef, portando l'aliquota mediana dal 35 al 33%

, deputato e responsabile nazionale del settore dipartimenti degli azzurri, ha tracciato la rotta: "".