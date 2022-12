Stretta sui monopattini: ecco i cambiamenti annunciati dal Mit

Saranno incrementati i controlli sulle strade anche negli orari notturni per limitare gli incidenti e verranno inasprite le pene per chi viene sorpreso alla guida in stato di ebrezza o droga. Ci sarà una stretta anche per tutelare i ciclisti, oltre alla possibilità dell'obbligo di casco e targhe per i tanto discussi monopattini elettrici: sono alcune delle tematiche affrontate quest'oggi durante la riunione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit).

Ecco i temi

Al tavolo erano presenti il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, oltre al Capo della Polizia, Lamberto Giannini. Si è parlato molto anche di prevenzione nelle scuole: alle agenzie, il Mit ha dichiarato che l'incontro è stato l'occasione " per fare il punto della situazione su incidenti, funzionamento della patente a punti, sulla necessità di coinvolgere maggiormente le scuole in attività di informazione e prevenzione, anche con la possibilità di attribuire crediti scolastici. È stato deciso un incremento dei controlli, anche nelle fasce notturne ". Il tavolo con i tecnici sarà convocato a gennaio per stabilire definitivamente le proposte e regolamentarle e " sarà allargato, poi, ad altri soggetti come il ministero della Giustizia ", ha aggiunto il Mit.

"Serve giro di vite"

Sulla scia della riunione al Mit, si è espresso favorevolmente anche il Codacons che fa un plauso al giro di vite in materia di monopattini e sicurezza stradale " ma senza un incremento dei controlli lungo le strade qualsiasi misura rischia di essere inefficace ". L'associazione a tutela dei consumatori chiede da tempo che vengano adottate le giuste misure per aumentare la sicurezza e tutelare l'incolumità di chi usa i monopattini, andando quindi nella direzione del nuovo governo che lo ha messo in cima alle priorità. " Nel settore regna, infatti, il far west - ha aggiunto il Codacons - anche a causa della carenza di norme nazionali efficaci che regolamentano l'utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade" . Secondo i numeri dell'Associazione, in due anni (2021-2022) sono stati 23 i morti a causa dei monopattini elettrici.

Il piano del Viminale

In questo periodo di feste, il Viminale ha disposto un "Piano di Natale" con l'obiettivo di aumentare i controlli di vigilanza nei luoghi di culto ma anche presso porti e aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e tutte le arterie stradali e autostradali visto l'enorme afflusso di gente previsto nei prossimi giorni a fino ai primi dell'anno nuovo.