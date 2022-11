Occhio ai pneumatici: quando scattano le multe

Scatterà a partire dal prossimo martedì 15 novembre l'obbligo di dotare la propria autovettura di pneumatici invernali o catene per poter percorrere determinati tratti stradali. Come accade ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della specifica direttiva ministeriale del 2013, tale imposizione si estenderà fino al 15 di aprile, a prescindere dal fatto che vi siano condizioni climatiche favorevoli e quindi anche in assenza di neve sul manto stradale. In determinate zone dello Stivale che si contraddistinguono per condizioni climatiche particolarmente rigide, con nevicate e gelate frequenti, l'obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o catene può essere esteso anche oltre la metà di aprile. Ciò accade, per esempio, in Valle d'Aosta, dove la direttiva rimarrà valida fino al 15 maggio 2023 per tutte le vetture ad uso commerciale con peso fino a 3,5 tonnellate.

Dove vige l'obbligo

Per quanto concerne le Autostrade, l'elenco dei tratti in cui vige l'obbligo viene aggiornato costantemente al seguente indirizzo web anche sulla base delle ordinanze emesse di volta in volta dalla società. Relativamente al resto dei tracciati stradali presenti sul territorio nazionale, come previsto dalla direttiva ministeriale del 2013, la validità dell'imposizione dovrà essere specificamente indicata dall'ente proprietario o dal gestore. Ecco perché ogni automobilista, prima di mettersi in viaggio, dovrebbe sempre verificare le norme vigenti nei tratti stradali che dovrà percorrere, tenendo presente che comunque in genere l'obbligo è indicato anche dai cartelli.

Secondo quanto previsto da una norma introdotta nel 2014, chiunque volesse, per questioni di sicurezza, estendere l'utilizzo degli pneumatici invernali può beneficiare di un mese di deroga ai consueti limiti temporali: sarà quindi possibile, complessivamente, viaggiare su gomme invernali dal 15 ottobre al 15 maggio.

Cosa prevede la legge

È possibile utilizzare varie tipologie di gomme invernali per rientrare negli obblighi previsti dalla legge, oppure, in alternativa, montare gli pneumatici all-season, a norma per viaggiare tutto l'anno: si fa riferimento, quindi, ai marchi M+S, MS, M/S, M-S, M&S (sigle che stanno per 'mud' e 'snow', vale a dire fango e neve).

Un'alternativa valida è quella di disporre di catene a bordo: averle significa, per il Codice della strada, poter circolare anche dove vige l'obbligo di pneumatici invernali. È sufficiente averle in dotazione, a meno che le condizioni del manto stradale non richiedando di fermarsi e montarle, per evitare il rischio di incorrere in una sanzione.

E a proposito di sanzioni, ecco quelle previste per chi non rispettasse i suddetti obblighi. Si va da multe comprese tra i 41 e i 168 euro, nel caso in cui la violazione venga rilevata in una strada urbana, fino a multe comprese tra gli 84 e i 355 euro se si viene sorpresi senza i giusti pneumatici o le catene su strade extraurbane o autostrade. È previsto, inoltre, il fermo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. In caso di recidiva, alle conseguenti ammende si somma la decurtazione di tre punti dalla patente.