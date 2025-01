Polizze auto false, come riconoscerle e proteggersi dalle truffe

Ascolta ora 00:00 00:00

I truffatori sono sempre in agguato, anche per quanto riguarda le polizze auto. Nel 2024, infatti, circa 1,5 milioni di persone sono state vittime di truffe nel settore delle assicurazioni auto, con danni che superano i 620 milioni di euro. Si tratta di un fenomeno in continua espansione, che colpisce soprattutto i più giovani, contrariamente a quanto spesso si pensa. La domanda, dunque, è come evitare di incappare in queste trappole e proteggere i propri soldi?

Scegliere con attenzione la compagnia assicurativa

Il primo passo per evitare una polizza falsa è selezionare una compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dall'Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Prima di firmare qualsiasi contratto, è fondamentale verificare che l'assicuratore sia ufficialmente registrato presso l'Ivass. Questa operazione può essere facilmente eseguita consultando l'elenco delle imprese assicurative legittime disponibile sul sito dell'Ivass. Se la compagnia non è presente nell’elenco, è consigliabile diffidare e cercare altre opzioni.

Diffidare di offerte troppo allettanti

Le truffe legate alle polizze auto spesso si basano su offerte con prezzi incredibilmente bassi. Una tariffa che sembra troppo vantaggiosa potrebbe nascondere un inganno. Le polizze RCA sono regolate e una proposta estremamente economica dovrebbe suscitare sospetti. Se un’assicurazione offre sconti significativamente superiori alla media del mercato, è opportuno procedere con cautela e fare delle verifiche approfondite prima di prendere qualsiasi decisione.

Controllare la documentazione

La documentazione relativa alla polizza deve essere chiara, professionale e priva di errori. Se i documenti risultano poco curati, con errori grammaticali o un design disordinato, è probabile che non siano genuini. Le compagnie assicurative affidabili inviano contratti ben strutturati, facilmente leggibili, con tutti i dettagli necessari, tra cui numeri di polizza, data di scadenza e firma ufficiale dell’assicuratore. Qualora qualcosa non fosse chiaro, è importante chiedere spiegazioni dettagliate prima di procedere alla firma del contratto.

Pagamento e validità polizza

Un altro segnale di allarme riguarda le modalità di pagamento. Se viene richiesto un pagamento in contante o tramite metodi non tracciabili, senza una ricevuta ufficiale, ci sono buone probabilità che si tratti di una truffa. Le compagnie assicurative serie preferiscono metodi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari o carte di credito, che permettono di avere una prova formale del pagamento effettuato. Verificare la validità di una polizza è oggi più facile che mai grazie agli strumenti online. Esistono infatti piattaforme che consentono di controllare se una polizza RCA è regolarmente registrata. Qualora ci siano dubbi sulla validità del contratto, è consigliabile eseguire questa verifica preliminare, evitando così di ritrovarsi con una polizza falsa e i conseguenti rischi legali ed economici.

Denunciare in caso di sospetto

Se si sospetta di essere stati vittima di una truffa, è fondamentale denunciare immediatamente l'accaduto.

È possibile rivolgersi all'oppure alle forze dell'ordine. Inoltre il sito, sviluppato in collaborazione con l'associazione Consumerismo No Profit, offre risorse utili per riconoscere le frodi e imparare come proteggersi.