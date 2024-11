Pos, problema nazionale sui pagamenti con bancomat e carte: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una problematica di proporzioni molto vaste ha riguardato tutta Italia nella giornata di giovedì 28 novembre a causa di malfunzionamenti con i pagamenti elettronici tramite Pos: per milioni di persone che ogni giorno utilizzano bancomat e carte di credito è stato impossibile pagare in questa maniera i servizi acquistati per un'interruzione della rete nel nostro Paese.

La segnalazione sui malfunzionamenti

A segnalare i problemi sin da questa mattina è stata Worldline, fintech francese fondata nel 1972 che ricopre l'intera catena del valore dei pagamenti in tutta Europa elaborando le emissioni, accentando i pagamenti elettronici e vari altri servizi per enti e aziende. Tra le prime aziende a informare i propri clienti sui disservizi c'è stato Nexi Payments che ha segnalato di aver ricevuto una nota da parte di Worldline su un loro " incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia" che ha impattato " su alcuni servizi di pagamento ". Nexi ha poi fatto sapere che saranno inoltrate " successive comunicazioni non appena verranno fornite nuove informazioni da parte di Worldline ".

Lo stesso discorso ha interessato i circuiti Bancomat e Pagobancomat informati da Wordline della stessa problematica. Il " disservizio rilevato dalle ore 11.25 relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat, secondo quanto comunicatoci è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento", ha speficato Bancomat con una nota.

Il comunicato di Worldline

La situazione non è migliorata nemmeno nel primo pomeriggio: intorno alle 18 Wordline ha emesso un comunicato dove ha spiegato bel dettaglio cosa è successo oggi. " I servizi di Worldline hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un'interruzione di servizio da parte di terzi." La società ha spiegato che i disservizi sono stati principalmente localizzati in Italia "c on alcuni effetti collaterali in altri mercati. I nostri team sono completamente mobilitati per risolvere la situazionè. Nell'attesa - si legge ancora - condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. Worldline si rammarica per quanto accaduto e si scusa con i commercianti e i consumatori per l'inconveniente" .

Le reazioni social

Temendo potesse inizialmente trattarsi di un problema non così diffuso, migliaia di utenti hanno preso d'assalto i social network segnalando i malfunzionamenti. " Italia da ore senza carte e bancomat ", scrive su X Monitor Pa che ha anche allegato dei grafici che fanno vedere come la problematica sia iniziata intorno alle ore 11 odierne.

Bancomat e carte di credito inutilizzabili per un blocco dei circuiti. Spero che questo disagio (non vorrei essere alla cassa di un supermercato tanto per fare un esempio) faccia riflettere chi auspica l’eliminazione del contante!

ha scritto Cristina su X