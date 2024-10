Poste e banca, due date diverse: il calendario delle pensioni di novembre

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calendario delle pensioni relativo al mese di novembre risentirà della festività di Ognissanti: il pagamento, pertanto, subirà un lieve ritardo di cui è bene tener conto per comprendere quando l'accredito sarà disponibile per i beneficiari.

Per i pensionati che hanno deciso di ricevere l'importo spettante sul conto corrente, sul libretto di risparmio, sul conto BancoPosta, su Postepay Evolution, su carte Postamat o carte libretto, la data di riferimento è quella di lunedì 4 novembre, mentre coloro i quali ritirano abitualmente il denaro di persona presso gli sportelli postali l'erogazione partirà da sabato 2 novembre. I titolari di Postepay Evolution e di carte associate a conti o libretti potranno evitare le code agli sportelli prelevando i soldi dagli Atm Postamat di tutta la provincia di residenza. A tal propositò è sempre bene considerare che il pagamento in contanti potrà essere effettuato esclusivamente nel caso in cui il totale sia inferiore ai mille euro.

C'è quindi una lieve differenza tra la disponibilità presso Poste o tramite il proprio istituto di credito, dal momento che le banche gestiscono i movimenti di denaro in modo differente durante le festività, facendo scattare i pagamenti al primo giorno lavorativo in calendario, che per l'appunto è lunedì 4.

Come di consueto, il calendario dei pagamenti delle pensioni è strutturato in ordine alfabetico, sulla base della lettera iniziale del cognome del beneficiario:

cognomi dalla lettera A alla C: sabato 2 novembre, solo di mattina;

cognomi dalla lettera D alla K: lunedì 4 novembre;

cognomi dalla lettera L alla P: martedì 5 novembre;

cognomi dalla lettera Q alla Z: mercoledì 6 novembre.

Nel mese di novembre proseguono inoltre le operazioni di conguaglio del modello 730 per i pensionati che hanno scelto l'Inps come sostituto d'imposta: qualora si sia a credito, sull'assegno sarà caricato anche il conseguente rimborso, in caso contrario verranno effettuate le trattenute. Per comprendere la propria situazione senza possibilità di errore è comunque possibile per tutti consultare il cedolino online.

Basta recarsi sul portale online dell'Istituto nazionale di previdenza sociale ed effettuare l'accesso all'area privata MyInps tramite Pin, Sistema pubblicodi identità digitale (Spid), Carta d'Identità

Elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta effettuato il login, attraverso la bacheca principale, si deve selezionare "Prestazioni e servizi" e infine fare click su "Cedolino pensione e servizi collegati".