Poste Italiane, scattano gli aumenti: ecco quali servizi saranno più cari

Tra poco più di due settimane entreranno in vigore le nuove tariffe di alcuni servizi a disposizione dei clienti di Poste Italiane. È stata la stessa società ad anticipare per quali di questi scatteranno gli aumenti a partire dal prossimo lunedì 31 marzo, un ritocco verso l'alto che non riguarderà invece i francobolli di recente emissione, il cui valore resterà invariato continuando a coprire il costo del servizio.

Per quanto concerne le operazioni più comuni, costerà di più spedire una cartolina o una lettera fino a 20 grammi in Italia (da 1,25 a 1,30 euro) così come una raccomandata: l'invio entro i confini nazionali sale da 5,80 a 6 euro, quello internazionale da 7,35 a 7,65 euro e quello online nazionale da 4,02 a 4,30 euro.

Posta 1 retail per invii di formato piccolo e medio fino a 100 grammi: da 2,90 a 3,00 euro;

per invii di formato piccolo e medio fino a 100 grammi: da 2,90 a 3,00 euro; Posta 1 Pro di formato piccolo e medio fino a 100 grammi e Posta1online nazionale: da 2,28 euro a 2,44 euro;

di formato piccolo e medio fino a 100 grammi e Posta1online nazionale: da 2,28 euro a 2,44 euro; Posta 4 retail di formato piccolo standard fino a 20 grammi: da 1,25 euro a 1,30 euro;

di formato piccolo standard fino a 20 grammi: da 1,25 euro a 1,30 euro; Posta 4 Pro di formato piccolo standard fino a 20 grammi e Posta4online nazionale: da 1,03 a 1,10 euro;

di formato piccolo standard fino a 20 grammi e Posta4online nazionale: da 1,03 a 1,10 euro; Avviso di ricevimento nazionale retail : da 1,00 euro a 1,05 euro. Ovviamente questo incremento inciderà sui servizi di Posta Raccomandata per l'Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, qualora spediti presso un ufficio postale, Posta Assicurata per l'Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione;

: da 1,00 euro a 1,05 euro. Ovviamente questo incremento inciderà sui servizi di Posta Raccomandata per l'Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, qualora spediti presso un ufficio postale, Posta Assicurata per l'Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione; Avviso di ricevimento nazionale business : da 0,80 euro a 0,85 euro. In questo caso l'aumento condizionerà le tariffe previste per Raccomandata Pro/Raccomandata Smart, Assicurata Smart/Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard;

: da 0,80 euro a 0,85 euro. In questo caso l'aumento condizionerà le tariffe previste per Raccomandata Pro/Raccomandata Smart, Assicurata Smart/Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard; Avviso di ricevimento internazionale : da 1,30 euro a 1,35 euro. Il ritocco verso l'alto inciderà sui costi di Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale , M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero;

: da 1,30 euro a 1,35 euro. Il ritocco verso l'alto inciderà sui costi di Raccomandata Internazionale, , M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero; Posta Raccomandata retail fino a 20 grammi, Raccomandata Giudiziaria e Posta Raccomandata da te (Retail): da 5,80 a 6,00 euro;

fino a 20 grammi, Raccomandata Giudiziaria e Posta Raccomandata da te (Retail): da 5,80 a 6,00 euro; Posta Raccomandata Pro fino a 20 grammi e Raccomandata online nazionale: da 4,02 a 4,30 euro;

fino a 20 grammi e Raccomandata online nazionale: da 4,02 a 4,30 euro; Posta Raccomandata Smart fino a 20 grammi verso aree metropolitane: da 2,63 a 2,81 euro;

fino a 20 grammi verso aree metropolitane: da 2,63 a 2,81 euro; Posta Assicurata fino a 50 euro per invii entro i 20 grammi: da 6,40 a 6,65 euro;

fino a 50 euro per invii entro i 20 grammi: da 6,40 a 6,65 euro; Posta Assicurata Smart fino a 50 euro per invii entro i 20 grammi: da 5,76 a 6,16 euro;

fino a 50 euro per invii entro i 20 grammi: da 5,76 a 6,16 euro; Tariffe dell' Atto Giudiziario in aumento per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi (da 11,60 a 12,40 euro) e per invii accettati presso i centri business, compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche (da 11,17 a 11,95 euro), un aumento, questo, applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online;

in aumento per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi (da 11,60 a 12,40 euro) e per invii accettati presso i centri business, compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche (da 11,17 a 11,95 euro), un aumento, questo, applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online; Pieghi di Libri fino a 2 kg per invii accettati presso gli uffici postali (da 1,34 a 1,45 euro) e per invii accettati presso i centri business (da 1,3490 a 1,45 €);

fino a 2 kg per invii accettati presso gli uffici postali (da 1,34 a 1,45 euro) e per invii accettati presso i centri business (da 1,3490 a 1,45 €); Poste Delivery Standard (“ Pacco Ordinario Nazionale ”) da 0 a 3 kg: da 9,90 a 10,30 euro;

”) da 0 a 3 kg: da 9,90 a 10,30 euro; Poste Delivery International Standard (“ Pacco Ordinario Internazionale ”) entro 1 kg verso Zona 1 (da 24,80 a 25,80 euro), anche in caso di pre-accettazione via web (da 23,80 a 24,75 euro);

”) entro 1 kg verso Zona 1 (da 24,80 a 25,80 euro), anche in caso di pre-accettazione via web (da 23,80 a 24,75 euro); Postapriority Internazionale per invii in Zona 1 fino a 50 grammi in formato normalizzato e compatto e recapito di Posta1online estero: 3,60 a 3,75 euro;

per invii in Zona 1 fino a 50 grammi in formato normalizzato e compatto e recapito di Posta1online estero: 3,60 a 3,75 euro; Postamail Internazionale per invii in Zona 1 fino a 20 grammi in formato normalizzato e recapito di Posta4online estero: da 1,30 a 1,35 euro;

per invii in Zona 1 fino a 20 grammi in formato normalizzato e recapito di Posta4online estero: da 1,30 a 1,35 euro; Raccomandata Internazionale per invii in Zona 1 fino a 20 grammi e tariffe di recapito di Raccomandata Online estero: da 7,35 a 7,65 euro;

Assicurata Internazionale per invii fino a 20 grammi in Zona 1 con valore assicurato fino a 50 euro: da 8,55 a 8,90 euro;

Economy Mail in Zona 1 fino a 20 grammi in formato normalizzato: da 0,42 a 0,46 euro; Premium mail in Zona 1 fino a 20 grammi in formato normalizzato: da 0,57 a 0,63 euro.

in Zona 1 fino a 20 grammi in formato normalizzato: da 0,42 a 0,46 euro; in Zona 1 fino a 20 grammi in formato normalizzato: da 0,57 a 0,63 euro. In aumento anche la tariffa del servizio "Contrassegno" per spedizioni universali nazionali in tutte le opzioni disponibili (Bollettino, Vaglia, Assegno postale): il contrassegno con bollettino postale passerà da 3 a 3,05 euro, con vaglia da 11 a 11,05 euro, con assegno postale da 2,81 a 2,86 euro e per l'estero da 3 a 3,05 euro.

In aumento anche l'invio di pacchi, sia nel nostro Paese che verso l'estero: il Pacco ordinario nazionale da 0 a 3 kg salirà da 9,90 a 10,30 euro, il Pacco ordinario internazionale fino a 1 kg passerà da 24,80 a 25,80 euro. Subiranno un adeguamento anche le tariffe previste per gli avvisi di ricevimento nazionale e internazionale, come riferito nella tabella pubblicata da Poste Italiane.