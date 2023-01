Postepay costerà di più: per chi scattano gli aumenti

Poste Italiane si prepara ad aumentare i costi del canone annuale previsto per i possessori di Postepay Evolution. Un cambiamento in atto già a partire dallo scorso 1° gennaio, quando la cifra dovuta, ma solo per i richiedenti di una carta prepagata nuova, è salita da 12 fino a 15 euro.

Non si tratta degli unici incrementi introdotti dall'azienda, dato che sale anche il costo del pacchetto Postepay Connect, che consente di legare la propria Postepay Evolution alla sim di PosteItaliane (Poste Mobile) a prezzi contenuti. Vero è che sale il numero dei giga previsti dall'offerta, ma aumenteranno al contempo i costi di tutte le promozioni connesse a Postepay Connect, come ad esempio '200 Back' o '12 mesi'.

I benefici

La prepagata Postepay Evolution è la variante dotata di Iban della celebre carta di Poste Italiane, che dà la possibilità ai propri possessori di farsi accreditare sul conto lo stipendio o la pensione e di inviare e ricevere bonifici Sepa, oltre che di pagare tramite la tecnologia contactless. Essendo collegata a un conto, questa carta prepagata consente di domiciliare le utenze e di pagare i bollettini postali, che si possono saldare anche tramite una semplice fotografia. Postepay Evolution, permette inoltre di prelevare contanti gratuitamente da tutti gli sportelli riferibili al circuito di Poste Italiane o dai Postamat diffusi in tutto lo Stivale, così come di effettuare pagamenti in tutto il mondo, sia in rete che fisicamente, tramite il circuito Mastercard. La gestione dei propri fondi può essere tranquillamente effettuata attraverso l'applicazione Bancoposta o la app Postepay.

Cosa cambierà

Come anticipato, quindi, i costi annuali previsti per i possessori di Postepay Evolution sono già cambiati dallo scorso 1° gennaio. Ma quali utenti saranno interessati dagli aumenti appena introdotti?

Iniziamo col dire che si tratta di un incremento di 3 euro all'anno, visto che si passerà dai consueti 12 euro ai 15 euro ogni 12 mesi. Questa novità, tuttavia, non riguarderà affatto coloro che sono già in possesso di una Postepay Evolution: per i diretti interessati si manterrà invariato il canone anuale già fissato a 12 euro. L'aumento di 3 euro è invece previsto per tutte le nuove richieste: chiunque voglia attivare ex novo una carta prepagata con Iban di Poste Italiane dovrà pagare 15 euro all'anno di canone. Resta invariato, invece, il costo di prima attivazione: si continueranno a pagare 5 euro, che andranno a sommarsi ai 15 euro di ricarica minima previsti. Il pagamento annuale di 15 euro per i costi di gestione, invece, sarà addebitato alla fine del primo anno.