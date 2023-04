Allarme prezzi per le vacanze di Pasqua: ecco fino a quanto si spende

Saranno vacanze di Pasqua salate per tutti quegli italiani che decideranno di approfittare dei giorni di pausa per spostarsi. I costi sono indubbiamente aumentati, specie per quanto riguarda i mezzi di trasporto.

Voli alle stelle

Le compagnie aeree, ad esempio, stanno proponendo costi a dir poco elevati. Basti pensare che una tratta tutto sommato semplice, come Roma-Alghero, può arrivare a costare anche 220 euro, come rifesce Il Messaggero, che ha simulato una prenotazione su Skyscanner. Cifre analoghe vengono proposte per andare a Parigi. Stesso discorso anche per la tratta Milano-Palermo, ancora 200 euro. Insomma, viaggi salati. Anzi, salatissimi.

E questo non si ripercuote solo su chi intende fare una vacanza, ma anche su tutti quei pendolari che vorrebbero soltanto fare ritorno a casa. Si pensi, ad esempio, agli studenti fuori sede.

In Sicilia la problematica è molto sentita, tanto che il presidente di Regione Renato Schifani ha lanciato un vero e proprio allarme, segnalando la situazione all'Antitrust.

Costi insostenibili

Si stanno raggiungendo prezzi proibitivi, prezzi che limitano parecchio gli spostamenti e incoraggiano a partire. Il problema non sono solo i voli, ma un po' tutti i mezzi di trasporto, anche le stesse auto.

Se si vanno a guardare gli ultimi dati riportati dall'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, il prezzo medio della benzina self-service è di 1,872 euro/litro, mentre quello del gasolio 1,771. Ancora più caro, ovviamente, il servito: la benzina è a 2,007 euro/litro, il diesel a 1,911, e il Gpl a 0,789 euro/litro. I costi variano a seconda della zona, presentando flessioni al rialzo o al ribasso.

Caro anche il treno. Ci sono tratte, come Torino-Napoli o Milano-Bari che arrivano a costare anche 170 euro.

Le reazioni

A muoversi contro i rincari è stato anche il Codacons, che ha confermato la situazione prezzi denunciata dal governatore della Sicilia. " Sembrano esserci segnali che indicherebbero la costituzione di un vero e proprio cartello tra le compagnie aeree per controllare i prezzi durante i periodi festivi, con sensibili aumenti ai danni dei consumatori ", ha dichiarato l'associazione, come riportato da Il Messaggero. " La magistratura dovrà verificare l'eventuale esistenza di una truffa ai danni dei cittadini realizzata attraverso un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo, così da mettere un freno a una situazione divenuta ormai insostenibile e che si ripete costantemente in determinati periodi dell'anno ".