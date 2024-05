Pronto il quarto Btp Valore, redimenti fino al 3,9%. E il 13,5% del debito è già nelle mani delle famiglie

E quattro. La «brillante idea del ministro Giorgetti», così l’aveva definita Giorgia Meloni, apprezzandone il successo, continua la propria corsa. Da lunedì prossimo, 6 maggio, debutterà la quarta emissione del Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori e affini con cedole trimestrali e un premio finale di fedeltà. La sottoscrizione sarà possibile fino a venerdì 10 maggio alle ore 13, salvo chiusura anticipata degli ordini da parte del Tesoro.

Quella in rampa di lancio è un’edizione speciale, scaturita dall’ampio riscontro delle passate emissioni, che in totale hanno consentito allo Stato di raccogliere oltre 53 miliardi di euro.

Come i precedenti, anche il nuovo Btp Valore avrà durata di sei anni, con un meccanismo «step up» che alzerà la cedola prefissata a metà periodo. Proprio ieri il Mef ha reso noti i nuovi rendimenti minimi garantiti: per i primi tre anni del 3,35%, mentre dal quarto al sesto anno saliranno al 3,90 per cento. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Confermato poi il «premio fedeltà» dello 0,8% sul capitale investito (la soglia minima è mille euro) per chi acquista il Btp durante il collocamento e lo detiene fino alla naturale scadenza. Prevista infine la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, e l’esenzione dalle imposte di successione. «È un titolo che offre rendimenti e soluzioni interessanti. Lo abbiamo concepito come uno strumento soprattutto per i pensionati, per coloro che vogliono avere un’integrazione magari modesta ma costante nel tempo, alle loro entrate», ha commentato lo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

L’operazione Btp Valore, a quasi un anno dal suo primo lancio, ha regalato soddisfazioni sia all’esecutivo sia alle casse statali sia ai sottoscrittori. Da sola, l’ultima emissione datata febbraio 2024 aveva totalizzato una raccolta record da 18,32 miliardi, superando i già ragguardevoli risultati delle antecedenti edizioni, quando i miliardi ricavati erano stati 17,2 (nella collocamento di ottobre 2023) e 18,1 nel debutto assoluto avvenuto lo scorso giugno.

Ecco ora il quarto lancio, che conferma una mossa politica di carattere strategico. Con i Btp Valore, il Tesoro sta mettendo infatti il debito pubblico al sicuro nelle tasche delle famiglie italiane, cassettiste per eccellenza. Basti dire che ad oggi i piccoli risparmiatori detengono circa il 13,5% del totale e che la somma è aumentata di 130 miliardi in un anno. Tutto questo crea una sorta di «ammortizzatore» finanziario che da un lato protegge il Paese dal rischio di attacchi speculativi provenienti sul fronte dello spread e dall’altro offre un sostegno dinanzi ai periodici esami delle agenzie di rating.

A confermare l’effetto benefico sull’economia erano state anche le precedenti emissioni, in corrispondenza delle quali lo spread era sceso. «Vogliamo rimettere più parte possibile del nostro debito pubblico in mani italiane, perché più sei padrone del tuo debito più sei padrone del tuo destino», aveva commentato il premier Meloni in riferimento al risultato positivo dell’operazione Btp Valore.

Ora, con l’entrata in vigore del nuovo Patto di Stabilità e il rischio di una procedura d’infrazione per l’Italia, quelle parole si comprendono appieno.

Tutto pronto per il quarto round: come per le precedenti emissioni, i piccoli risparmiatori potranno sottoscrivere il Btp Valore attraverso il proprio home banking (se abilitati alle funzioni di trading online) o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.